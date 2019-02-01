Сельский чиновник обвиняется в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью своего знакомого

И брусом по челюсти…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего исполняющего обязанности главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. По версии следствия, июльским вечером этого года он, будучи нетрезвым, находился в домохозяйстве у своего 38-летнего односельчанина. И в ходе ссоры ударил его деревянным брусом по лицу, причинив двойной перелом челюсти, из-за чего мужчина на некоторое время потерял сознание. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ударом был причинен вред здоровью средней тяжести. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в Чебоксарский районный суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.