К детям из глубинки едут столичные артисты

В Чувашии стартовал новогодний марафон

В самом разгаре республиканский марафон «Новогодняя Республика», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области. Он проходит под девизом «Юбилейный год встречаем, край чувашский прославляем!»

Стартовал марафон в Чебоксарах 10 декабря в Республиканском центре народного творчества «ДК тракторостроителей». С этого же дня к нему подключились все районы и города республики. До 25 декабря площадкой для самых разнообразных праздников станут все клубы и дворцы культуры. Запланировано свыше 5,5 тысячи мероприятий.

Целью новогоднего марафона его инициаторы в Минкультуры Чувашии видят активизацию всех коллективов художественной самодеятельности и самих работников культуры, а также сохранение традиций народных гуляний и создание условий для досуга во всех наших городах и селах.

Первыми участниками акции стали Алатырский и Ядринский районы. А местом проведения одного из первых мероприятий марафона выбран Новоайбесинский сельский Дом культуры, что был открыт в августе после капитального ремонта. Собравшихся здесь детишек из Новоайбесинского и Сойгинского сельских поселений встречали Дед Мороз и Снегурочка, прибывшие сюда не только с праздничными приветствиями, но и со сладкими подарками, которые раздавали всем без исключения. Затем ребятам показали музыкальную сказку «Космический спецназ и волшебная сила», ее представили артисты Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова.

В республиканском марафоне «Новогодняя Республика» будут задействованы все театры и концертные коллективы Чувашии. Каждый из коллективов посетит несколько районов и городов республики с представлениями и новогодними поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Русский драматический театр, например, в рамках этой акции уже побывал в Ядрине, в средней школе №3. Артисты показывали одну из самых своих веселых сказок — «Озорник Петрушка».

Кроме постановок профессиональных и самодеятельных театров, среди мероприятий марафона также балы-маскарады, игровые программы и утренники, вечера отдыха и дискотеки.