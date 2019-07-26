Министерство труда и социальной защиты провело «прямую линию» с жителями Чувашии

«Без внимания не останется ни одно из обращений…»

(Окончание. Начало в предыдущем номере).

Многих безработных, позвонивших на «прямую линию» Минтруда, интересовали возможности открытия собственного дела и помощь в этом со стороны государства. Рассказывая о мерах поддержки желающим заниматься предпринимательской деятельностью, Сергей Димитриев обратил внимание на то, что со следующего года будет усилена финансовая поддержка малоимущим. Так, на реализацию соответствующей программы из федерального бюджета предусмотрены дополнительные средства в сумме более 350 млн рублей, которые пойдут на финансирование социальных контрактов с 3800 малоимущими гражданами республики. Единовременная же материальная поддержка желающему заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью составит 250 тысяч рублей.

Обучат и предпенсионеров, и мам

Не обошли на «прямой линии» и тему прав людей предпенсионного возраста. Одним из самых популярных был вопрос о том, как получить дополнительное образование неработающим предпенсионерам. Как следовало из разъяснений, мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования реализуются центрами занятости населения в рамках федерального проекта «Старшее поколение». К лицам предпенсионного возраста, имеющим право на обучение, относятся граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Расходы на обучение предпенсионеров, как состоящих в трудовых отношениях, так и ищущих работу, осуществляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Обучение временно неработающих осуществляется полностью за счет бюджетных средств. Обу-чение может быть очным, заочным, очно-заочным или вечерним. Максимальный срок обучения — три месяца.

По словам Сергея Димитриева, в республике на сегодняшний день обучение по востребованным специальностям прошли порядка полутора тысяч граждан предпенсионного возраста. А с 2020 года центры занятости будут обучать не только предпенсионеров, но и просто людей старше 50 лет. Те смогут получить не только профессиональное образование или пройти переподготовку — им будет оплачиваться и проезд к месту обучения.

Кстати, центрами занятости предусмотрено обучение и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. «Так как многим мамам после декрета нужна адаптация к современным условиям труда, во время профессиональных курсов они смогут освежить свои знания, а работодатель получит сотрудников, готовых сразу приступить к работе».

Участниками мероприятий по профессиональному обучению могут быть женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. Для того чтобы воспользоваться программой, молодой маме нужно согласовать решение со своим работодателем и обратиться с документами в Центр занятости населения по месту жительства.

Законное право

«Мне 55 лет, уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия. Могу ли я выйти на пенсию досрочно?» — в тему прозвучал и такой вопрос.

Пенсия при ликвидации предприятия или по причине сокращения штата — это законное право любого гражданина Российской Федерации, который остался без работы. Основное условие для начала оформления пенсии — чтобы у человека оставалось не более чем 2 года до наступления пенсионного возраста. В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения», чтобы досрочно выйти на пенсию, для начала необходимо получить статус безработного в Центре занятости населения по месту жительства. И только потом обратиться за оформлением пенсионных выплат. Но и здесь есть нюанс: в центре занятости должны не просто оформить гражданину статус безработного, но также и подтвердить факт того, что человек не может получить работу в другом месте.

От редакции Это было уже третье запланированное общение руководителей министерств и ведомств Чувашии с жителями республики в Интернете. Все «прямые линии» транслируются в режиме онлайн на видеохостинге органов власти Чувашской Республики по адресу: video.cap.ru

Фото sm-news.ru: Предпенсионеры могут ежегодно брать два рабочих дня с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации, сообщает Минтруд.