Министерство труда и социальной защиты провело «прямую линию» с жителями Чувашии

«Без внимания не останется ни одно из обращений…»

Меры поддержки семьям с детьми, инвалидам, льготы на капремонт, права предпенсионеров — таковыми были основные вопросы, поступившие на днях на «прямую линию» с министром труда и социальной защиты республики Сергеем Димитриевым.

Она проходила в медиа-центре Мининформполитики. Звонки поступали на телефоны, установленные там, а также на адреса электронной почты и сайты обоих ведомств. Как потом доложили операторы, всего от жителей республики принято 80 обращений. Без внимания, как было сказано, ни одно из них не останется. В ходе общения кому-то из обратившихся обязались ответить после детального изучения проблемы, других пригласили прийти на личный прием (Сергей Димитриев проводит прием посетителей каждый первый понедельник месяца, записаться к нему можно по телефону (8352) 55-23-92). В эфире же руководитель ведомства ответил на 30 вопросов. Сегодня мы расскажем о тех, что волнуют большинство звонивших.

Приоритет социальной политики

Вопросы, связанные с мерами социальной поддержки семей с детьми, составили один из самых больших блоков обращений. Спрашивали о самых разных вещах — о материнском капитале, о льготах многодетным, о трудоустройстве подростков, о ежемесячных выплатах… Например, чебоксарку Ольгу Александровну интересовала новая выплата на детей до 3 лет, которая вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как известно, сегодня семьи с детьми получают ежемесячную выплату до тех пор, пока малышу-первенцу не исполнится 1,5 года. И только в том случае, если доход на каждого члена семьи оказался ниже 1,5-кратного прожиточного минимума для взрослого человека трудоспособного возраста.

В августе текущего года Президентом России подписан Федеральный закон № 305-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Согласно ему с 1 января наступающего года на выплату можно рассчитывать, если доход на члена семьи ниже двукратного прожиточного минимума. Более того, пособие отныне будут выплачивать до трехлетия ребенка. Семьи, претендующие на пособие на первенца, должны обратиться в отделы соцзащиты населения по месту жительства. Заявление можно написать в любой момент до достижения малышом трехлетнего возраста. Эксперты при этом предупреждают: при обращении за пособием в первые 6 месяцев после появления ребенка на свет выплата будет назначена с даты рождения малыша, если позднее — то с даты обращения.

ЦИФРА: 7962 жителя республики получили денежную компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на общую сумму 2,9 млн рублей за третий квартал текущего года. Всего в 2019 году на эти цели предусмотрено 11,1 млн рублей

Другую жительницу столицы, Анну, интересовал вопрос о том, могут ли судебные приставы взыскивать задолженность с детских пособий. Ответ однозначен: взыскание не может быть обращено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. К таким пособиям относятся и единовременное пособие при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Подчеркивая, что действия приставов неправомерны, министр посоветовал подойти в отдел соцзащиты, чтобы получить соответствующую справку и отнести приставам.

Конечно же, звонили на «прямую линию» не только жители Чебоксар, звонки поступали и из других муниципальных образований республики. К примеру, многодетные семьи из районов волновала возможность посещения по удостоверениям столичных учреждений культуры и спорта. Как заверил Димитриев, это вполне возможно. Ознакомиться с условиями можно на портале министерства. Напомним, удостоверение многодетной семьи подтверждает ее статус в официальных инстанциях. Выдается оно одному из родителей, в семье которых воспитываются трое и более детей не старше 18 лет. Кроме всего прочего, удостоверение позволяет посещать учреждения культуры и физкультурно-спортивные организации, парки отдыха и выставки на льготных условиях.

Поддержка семьи, материнства и детства, по словам Сергея Димитриева, — один из приоритетов социальной политики. В республике реализуются 38 направлений помощи семьям с детьми, в их числе и ежемесячные денежные выплаты, и пособие по уходу за ребенком, и льготы на питание в образовательных учреждениях, на проезд и многое другое. «Работа по повышению качества жизни семей с детьми ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». Финансовой поддержкой планируется охватить 56 тысяч семей с детьми, в том числе и многодетных, которых на сегодня в Чувашии насчитывается более 13,5 тысячи. Важно, что по сравнению с 2012 годом их количество увеличилось более чем на 62,5%. На эти цели выделяется 21 млрд рублей», — подчеркнул министр.

Капремонт все еще вызывает вопросы

Несмотря на регулярные разъяснения, так называемый «капремонт» все еще остается больной темой, показали звонки на «прямую линию». «Мне 84 года, у меня берут деньги на капремонт, а народ говорит, что у граждан, достигших 80 лет, они не должны браться», — недоумевала в трубке Мария Григорьевна. «Народ немножко не так говорит, — пояснил Сергей Петрович. — Правильно будет сначала заплатить взносы, а затем получить их возмещение (то есть получить деньги обратно). При этом компенсация предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт. Для урегулирования этого вопроса нужно обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства. Согласно законодательству предоставление денежной компенсации осуществляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом».

Жительница Ядрина интересовалась, почему ветераны боевых действий, проживающие в индивидуальном доме, не имеют льгот по оплате жилья, взносов на капитальный и текущий ремонты.

По словам Сергея Димитриева, относительно сельской местности нет такого понятия, как «капремонт». И капитальный, и текущий ремонты индивидуальных жилых домов сельчане делают за счет своих средств. Взносы на капремонт платят жители только многоквартирных домов. Если в советское время на капремонт таких домов выделялись средства из бюджета, то сегодня принято решение капремонт делать за счет средств проживающих в этом доме. Таким образом, по мнению Димитриева, сегодня уравняли город и деревню.

Трудоустроят и инвалидов, и подростков, и малоимущих

МИНТРУД ИЗВЕЩАЕТ Вакансии из банка Для оказания содействия в трудоустройстве лицам, имеющим ограничения по здоровью, на сайте Минтруда Чувашии и сайтах центров занятости населения в свободном доступе имеется специальный банк вакансий. На сегодня в нем содержатся сведения о наличии около 300 свободных рабочих мест для инвалидов. Практически все вакансии, предоставленные работодателями в службу занятости для трудоустройства инвалидов, — это вакансии на квотируемые рабочие места.

Немало вопросов прозвучало на «прямой линии» и от людей с ограниченными возможностями. Одних волновало улучшение жилищных условий, других — устройство на работу. Так, мама сына-инвалида 3 группы спрашивала о его трудоустройстве. Он заканчивает обучение в колледже по специальности «Техник-электрик», и мать беспокоится, удастся ли ему получить работу, как его примут в коллективе. Ведь до этого сын нигде не работал.

Как заверил Димитриев, для большого беспокойства причины нет. По окончании учебы молодому человеку необходимо обратиться в Центр занятости населения. В республике реализуется подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве». В ее рамках предусмотрено возмещение работодателям денежных средств на оплату наставника, прикрепленного к трудоустроенному инвалиду. В текущем году на ее реализацию из республиканского бюджета было выделено 891,5 тыс. рублей.

Нужно отметить, что вопросы трудоустройства звучали не меньше вопросов о помощи семьям с детьми. Например, родителей подростков интересовала возможность устроить их на временную работу во время каникул. Обратиться в Центр занятости населения с целью временного трудоустройства может любой подросток от 14 до 18 лет, у которого не имеется серьезных ограничений к труду по здоровью, рассказал Сергей Димитриев. Для этого ему необходимо написать заявление и представить паспорт, СНИЛС и ИНН. Если молодому человеку еще нет 15 лет, ему придется дополнительно принести письменное согласие на трудоустройство одного из родителей или опекуна. Кроме того, для ускорения времени рассмотрения заявления можно приложить любые документы, подтверждающие нахождение подростка в трудных жизненных условиях.

Фото vesti.ru: Размер ежемесячной выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала сегодня составляет 8930 рублей, с 2020 года — 9541 рубль.