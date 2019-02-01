61 медаль и 4 кубка — в активе зимних пловцов из Чувашии

В Тюмени, где уже давно зима, спортсмены из Чувашии собрали настоящий урожай наград на этапах Кубка России и мира по зимнему плаванию. Там собрались любители и профессионалы экстремальных заплывов из 12 стран мира. «Моржи» преодолели на скорость и время дистанции разной длины в открытой воде.

Цвета чувашского флага защищали десять представителей региональной федерации АквАйСпорта. В общей сложности чувашские «моржи» завоевали 61 медаль и 4 кубка.

Как сообщают в республиканском Минспорте, самым титулованным в нашей команде стал представитель федерации АквАйСпорта Чувашии, трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Андрей Горяинов. К своим уже имеющимся многочисленным наградам он добавил победу в восьми заплывах на разные дистанции и стили плавания, в двух заплывах стал бронзовым призером. Андрей — профессиональный спортсмен, работает в МЧС пожарным и обучает детей плаванию в Новочебоксарской ДЮСШ № 1.

Шесть золотых медалей и лучший результат в заплыве на 25 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем — у воспитанницы Чебоксарского училища олимпийского резерва Татьяны Устимовой. У ее «однокашника» по училищу Сергея Ефремова — семь медалей, четыре из которых золотые. Трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета и еще пять раз становился призером мастер спорта России по плаванию Руслан Шайхаттаров. Медали и рекорды также на счету Андрея Чекменева, Павла Лапина, Татьяны Александровой, Михаила Андронова, Ивана Семенова.

Фото sport.cap.ru: Баттерфляй, брасс, вольный стиль — дистанции в ледяной воде составляли от 25 до 450 метров.