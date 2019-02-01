Чувашские конькобежцы отличились на соревнованиях в Челябинске и Нижнем Новгороде

Медали на льду…

Сразу на двух всероссийских конькобежных турнирах, прошедших в минувшие выходные в Челябинске и Нижнем Новгороде, отличились чувашские спортсмены.

Арена челябинского ледового дворца «Уральская молния» покорилась юному мастеру спорта России Тимуру Карамову, представлявшему Чувашию и Санкт-Петербург. В столице Южного Урала спортсмен участвовал на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой, легендарной конькобежки, получившей прозвище «уральская молния». Они собрали почти сто сильнейших юниоров России в возрасте 14-19 лет, которые разыграли четыре комплекта наград: два — в многоборье и два — в спринтерском многоборье.

Тимур Карамов показал высокий результат в дисциплине «спринтерское многоборье», сообщают в Минспорте Чувашии. На дистанции 500 метров дважды становился лучшим, а на старте в 1000 метров финишировал первым и четвертым. По сумме многоборья он возглавил итоговый протокол.

В эти же дни в Нижнем Новгороде на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту памяти заслуженного мастера спорта СССР Татьяны Авериной блистали другие наши конькобежцы. Среди женщин на четырех дистанциях — 500, 1000, 1500 и 3000 метров — первой финишировала чувашская конькобежка, кандидат в мастера спорта Надежда Федорова.

По одной бронзовой медали на стартах 1500 и 3000 метров в мужском первенстве завоевал кандидат в мастера спорта Атнер Федоров. В группе юношей 12-13 лет дважды отличился Никита Родионов: на дистанциях 500 и 1000 метров. А среди самых маленьких спортсменов 9-11 лет бронзовым призером на дистанции 100 метров стала Анастасия Тысева.