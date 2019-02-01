Сегодня — последний день декады активной подписки

Но пока еще не поздно выписать любимую газету на 1 полугодие 2020 года по льготной цене.

Сегодня, 12 декабря, последний день, когда вы еще сможете во всех почтовых отделениях подписаться на «Советскую Чувашию» за 654 рубля 72 копейки и получать ее с нового года три раза в неделю на протяжении шести месяцев. Для подписчиков четвергового номера стоимость тоже пока остается сниженной — 357 рублей 06 копеек.

По окончании декады цена подписки на все выпуски газеты вновь составит 892,92 руб., на четверговый выпуск — 409,56 руб.

В редакцию газеты часто обращаются читатели с вопросом, а можно ли получать газету по подписке через киоски, как это было раньше. Ведь это и дешевле, и стимул, что важно для пожилых людей, — выйти на улицу, чтобы прогуляться.

Это возможно, и есть подписчики, которые этим воспользовались. Подписавшись в редакции, они с радостью согласились получать газеты в молочных киосках, которые раньше принадлежали АО «Газета «Советская Чувашия», расположенных на остановках общественного транспорта «Улица Николаева» и «Эгерский бульвар». Здесь же, кстати, можно купить газету в розницу.

Получать газету по подписке, оформив ее в редакции, можно и в магазинах Чувашского книжного издательства «Книжные новинки», расположенных по адресам: пр. 9-й Пятилетки, дом 19/37 и пр. Ленина, дом 27, улица Новогородская, дом 34.

Подписавшись на газету «Советская Чувашия» в редакции газеты, вы сможете в дальнейшем получать издания по подписке в этих торговых точках. Стоимость на ежедневный выпуск — 408 рублей за полугодие. По этой же цене газету могут выписать предприятия и организации Чебоксар по заявке, где количество подписчиков составит не менее десяти. В этом случае редакция берет на себя обязательства по доставке непосредственно на предприятия.