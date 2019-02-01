За три года в республике реализована почти тысяча проектов

Инициативы местные, бюджет общий

Вчера в рамках программы VII съезда Совета муниципальных образований Чувашии с главами администраций муниципальных районов республики обсуждались итоги реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, а также планы на предстоящий год.

В работе дискуссионной площадки «Актуальные вопросы реализации национальных проектов в муниципальных образованиях Чувашской Республики» принял участие вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В своем выступлении он сообщил, что за три года реализации соответствующего Указа Главы Чувашии в инициативном бюджетировании приняли участие 287 городских и сельских поселений республики. Реализовано 976 проектов на общую сумму 609 млн рублей.

В текущем году реализуются 622 проекта инициативного бюджетирования, результатами которых смогут воспользоваться 354 тыс. граждан. Будет отремонтировано 302 объекта коммунального хозяйства, 157 автомобильных дорог, 54 места захоронения, 38 детских и игровых площадок, 34 места массового отдыха населения, 30 объектов социально–культурной сферы, обустроено пять водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, очищено два водоема.

Как сообщил Сергей Геннадьевич, конкурс проектов на 2020 год был объявлен с 5 ноября по 4 декабря этого года. Прием заявок завершен. На реализацию в предстоящем году заявлен 741 проект. Общая стоимость представленных проектов превышает 675 млн рублей.

Обращаясь к главам администраций районов, министр подчеркнул, что отбор проектов проведен в конце года специально для того, чтобы в муниципалитетах уже в начале нового года можно было начать торги, определить ответственных подрядчиков и успеть в летний благоприятный период реализовать все проекты, сообщает Министерство сельского хозяйства Чувашии.

Андрей Григорьев