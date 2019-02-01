Волонтеры Чувашии вернулись из Сочи с наградой

Делегация волонтеров Чувашии приняла участие в Международном форуме добровольцев. Два десятка молодых людей — это финалисты и полуфиналисты Всероссийского конкурса «Доброволец России», а также серебряные волонтеры (люди старше 55 лет) — со 2 по 5 декабря принимали активное участие в образовательных программах и в оказании добровольческой помощи благотворительным фондам, некоммерческим организациям.

Форум проводился в Сочи. Сюда съехались семь тысяч неравнодушных людей из 120 стран мира, чтобы отметить День волонтера добрыми делами. Они украшали холл детской больницы, благоустраивали прилегающие территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, экскурсионной тропы, проводили уроки о волонтерстве и благотворительности в школах города.

Вернутся наши волонтеры из Сочи с наградами. Пресс-центр Чувашского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» был награжден Федеральным штабом ВОД сразу в четырех номинациях: «Лучший материал в средствах массовой информации: теле– и радиоканалы», «За инициативу в сотрудничестве», «Лучший фотограф», «Лучший аккаунт регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» в социальной сети ВКонтакте».

Руководитель Республиканского волонтерского центра «Действуй» Арина Максимова получила благодарственное письмо и памятные подарки за помощь в исполнении заветных желаний в рамках проекта «Мечтай со мной».