Кредит для производительности станет доступней

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Федеральный Фонд развития промышленности объявил об изменениях условий программы льготных займов. Теперь компании-участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» смогут получить заем ФРП под 1% годовых, наладив у себя производственный поток-образец и подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций.

Ранее обязательным условием для подачи заявки на заем ФРП было получение сертификата Федерального центра компетенций в сфере производительности труда о наличии у предприятия ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности. Появление альтернативы расширит пул потенциальных заемщиков ФРП, поскольку налаживание потоков-образцов ФЦК подтвердил уже более чем 80 предприятиям. В дальнейшем их количество будет расти, сообщает сайт Минпромторга России.

Чувашия одной их первых вошла в данный национальный проект. На сегодня в нем участвуют 23 предприятия региона.

Опубликовано: 6 декабря 2019 г.


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