Сам себе «синтезатор»: чебоксарец изготавливал наркотики по собственному рецепту

…20-летний житель города попал в поле зрения Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике как организатор интернет-магазина, предлагавшего запрещенные вещества синтетического происхождения. Но все оказалось еще интереснее.

Не просто курьер

Наблюдая за молодым человеком, который курсировал между квартирой своей несовершеннолетней девушки и арендованным жильем в северо-западном районе Чебоксар, оперативники поняли, что наркотики тот, скорее всего, изготавливал тоже сам.

Как ни странно, никаких сигналов в полицию от жильцов дома, где, предположительно, располагалась подпольная нарколаборатория, не поступало — «химика», видимо, спасало то, что квартира была на самом верхнем этаже, и запахи после специфических «опытов» вытягивало через дымоход на крышу.

Оперативная разработка началась в момент «раскрутки» интернет-магазина. Чебоксарец искал закладчиков смертоносного товара, пока же ему приходилось делать все самому: и варить «зелье», и принимать заказы, и развозить приготовленное и расфасованное вещество по тайникам-закладкам.

Подозреваемый не просто так занялся таким промыслом: он сам «сидел на игле», поэтому и ломал голову, как убить двух зайцев: и запас «синтетики» под рукой всегда иметь, и деньги подзаработать. Выход нашелся быстро, так как в подсказчиках в этом подпольном бизнесе недостатка нет. Через интернет-форумы «для своих» местный житель быстро сориентировался в предмете.

«Навариться» не получилось

Съездил в Подмосковье за необходимыми ингредиентами, так называемыми прекурсорами, что-то из компонентов и специальной посуды заказал по почте. Процесс изготовления вещества — производного мефедрона — оказался довольно непрост и многоэтапен, но в случае затруднений сам себе лаборант всегда мог получить бесплатную «онлайн-консультацию» у специалистов в этой потусторонней по отношению к закону области. И дело не в узах товарищества и альтруизме, просто наркодельцы заинтересованы в постоянном притоке «свежей крови».

Правда, даже несмотря на консультации более опытных «синтезаторов», достигнуть больших высот в «химической» отрасли чебоксарцу не удавалось. Вещества у него выходило значительно меньше, чем должно было быть по «рецепту», соответственно, и особо больших доходов не было, сбережений молодой специалист сделать не успел.

Впрочем, как большинство наркозависимых, он жил сегодняшним днем — до старости люди, вгоняющие в вены половину таблицы Менделеева, доживают редко. Занявшись производством, горожанин, конечно же, знал, какие компоненты входят в его ежедневную дозу, — сам закупал канистрами и литрами ацетон, щелочи и прочую дрянь…

Объявляется посадка

Лаборант-самоучка не случайно хотел переложить распространение продукции на чужие плечи и искал через свой же интернет-магазин закладчиков: работа эта нервная, рискованная, того и гляди нарвешься на полицейскую засаду. Такой день настал и для местного изготовителя «синтетики». Оперативники УКОН МВД по Чувашии взяли его с партией товара, приготовленного для закладок в столице республики.

По информации начальника отдела УКОН подполковника полиции Олега Авреньева, из сумки задержанного было изъято порядка 100 граммов запрещенных веществ, упакованных в небольшие свертки. На экспертизу отправились также куртка молодого человека со следами беловатого порошка и все оборудование лаборатории: колбы, стеклянные трубки, респиратор…

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Позже чебоксарцу могут вменить статью и за производство запрещенных веществ. Дело расследуется следственным отделом ОП № 4 УМВД России по г. Чебоксары. На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы…

Фото Фото Егора Алексеева, пресс-служба МВД по Чувашии: Если употреблять этот яд, ни респиратор, ни ангел-хранитель не помогут.

Задержанный с наркотиками курьер оказался «универсальным солдатом»: не только развозил смертоносный товар, но и сам же его изготавливал и подыскивал покупателей через свой интернет-магазин.

Подсказчики из Интернета быстро подвели чебоксарца к мысли о возможности заработать на изготовлении мефедрона, сориентировали, где приобрести

необходимые компоненты и посуду.

Процесс изготовления «зелья» оказался довольно сложным и многоэтапным, но «онлайн—специалисты» всегда были на связи с начинающим химиком.