В Чувашии отметили чадолюбивых и трудолюбивых

Счастье рождается в семье

В туеске — множество дудочек, которые собственноручно изготавливает дедушка, на пару с внучкой-младшеклассницей сыгравший чувашскую плясовую «Линька-линька». На столе теснятся мягкие игрушки, что дадут фору многим магазинным зайцам и медведям – это результат кропотливого труда мамы с дочкой… В фойе Дворца культуры Чувашского госуниверситета развернулась выставка декоративно-прикладного искусства, представленная не просто увлеченными людьми, а целыми семьями. Запоминающаяся получилась прелюдия к торжеству, посвященному итогам республиканского конкурса «Семья года — 2019» и чествованию трудовых династий.

Невозможно было пройти мимо Раисы Алексеевой. Она, три сына и малышка-дочка — все в чувашских костюмах ручной вышивки. Многодетная мама, приехавшая из Ибресинского района, садится за пяльцы, едва выпадет свободная минутка. Ведь ей надо и детей обихаживать, и личное подсобное хозяйство вести. Муж-то в Москве на заработках. Сыновья, конечно, помогают по дому. А средний, Женя, даже мамины интересы разделяет — вышивает крестиком пейзажи.

Владимировы, чье хобби — изготовление одежды и обуви из шерсти — переросло в небольшой бизнес, живут в Цивильском районе. Валянием занимается вся семья — мама, папа и двое сыновей.

«Делайте на продажу, если это пользуется спросом. Надо научиться с выгодой продавать. И в выставках участвуйте», — обходя мастеров, советовал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, отмечая мастерство детей с родителями и обращая их внимание на грядущие торжества по случаю 100-летия образования Чувашской автономии, где такие таланты будут востребованы.

А поднявшись на сцену, он поблагодарил родителей, бабушек и дедушек, участвующих в мероприятиях, направленных на сохранение семейных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Конкурс «Семья года» проводится в Чувашии в шестнадцатый раз. За все время его существования в нем приняли участие более 2700 семей, в нынешнем году — 138. Начинается конкурс с муниципального уровня, переходит на республиканский, победители которого представляют республику сначала на окружном, а затем на общероссийском уровне.

В нынешнем году по итогам республиканского отбора диплом победителя вручен семье Шишовых из Новочебоксарска. Сергей и Ольга, родители четверых сыновей и трех дочерей, воспитывают их в духе православных традиций: «С раннего детства мы даем детям понятие о том, что семья — единое целое, что, несмотря на любые преграды, все должны быть вместе и поддерживать друг друга». Шишовы выступили с собственным концертным номером — трогательной литературно-музыкальной композицией, которую венчали слова Ольги Анатольевны: «Любите и цените счастье, оно рождается в семье».

Цифра: Более 350 тысяч семей насчитывается в Чувашии, из которых 13,5 тысячи – многодетные, сообщает Министерство труда и социальной защиты ЧР.

В номинации «Социально ответственная семья» отличились Барышниковы из Красночетайского района, «Спортивной семьей» признаны Лакачовы из Яльчикского района. Кстати, два года назад, выйдя на массовую «Лыжню России», они победили в номинации «Самая дружная семья».

А вот самой дружной по версии конкурса «Семья года — 2019» стали представители Порецкого района. Глава семейства — протоиерей Павел Гуцаев, настоятель Свято-Троицкого собора в селе Порецком.

Самыми творческими признаны Семеновы из Аликовского, а трудолюбивыми — Кузьмины из Цивильского района. Памятные подарки получили также 22 семьи из всех уголков Чувашии, принявшие участие в конкурсе.

Несколько ячеек общества удостоились благодарностей Государственного Совета Чувашской Республики. А несколько руководителей учреждений социальной сферы — благодарственных писем Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

Восхищение зала вызвали и трудовые династии. В династии врачей Волковых (Чебоксары) 16 человек, их общий трудовой стаж 446 лет. Многим известен Алексей Волков, внесший большой вклад в развитие Республиканского центра мануальной терапии за 19-летний период своего руководства.

Зарождению династии учителей Карягиных из Батыревского района (общий стаж 621 год) способствовал Афанасий Григорьевич, в 30-е годы прошлого века работавший учителем начальных классов. А сегодня шестеро из 24-х представителей династии трудятся на ниве образования в родной республике.

Трактористом в колхозе «Нива» Красноармейского района 37 лет проработал основатель династии Козловых Василий Федорович. По его стопам, став трактористами и механизаторами, пошли 17 потомков.

Первостроитель Новочебоксарска, Почетный гражданин города, заслуженный строитель РФ и ЧР Иван Николаев 58 лет отдал строительной отрасли. Сегодня династия Николаевых-Самаровых насчитывает 9 человек.

Более 300 лет общего стажа связывает Устимовых из Вурнарского района с Вурнарским химическим заводом (ныне завод компании «Август»). Родоначальник династии Иван Егорович был возчиком в конном парке. Прошел Великую Отечественную войну, продолжил работу на родном заводе. Вырастил восьмерых детей, семеро из которых выбрали то же предприятие. И пошла разрастаться династия…

И не прервется эта преемственность, пока в семьях будут ориентироваться на вечные духовные ценности. «Именно такие замечательные семьи — бережно хранящие национальные и семейные традиции, яркие, талантливые, трудолюбивые, заботящиеся о детях и людях старшего поколения — залог процветания и благополучия нашей страны и любимой Чувашии», — подчеркнула исполняющая обязанности республиканского министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева. Она сообщила, что в республике реализуются 38 направлений социальной поддержки семей и детей.

Фото cap.ru: Вторая слева — дочь основателя рабочей династии Устимовых — Елизавета Ивановна, 27 лет проработавшая на вурнарском предприятии.

«Дети – это радость, дети — это счастье, дети – это жизни свежей ветерок. Это не награда, их не заработать, их по благодати дарит Бог», — считают в семье Шишовых.