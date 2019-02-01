Энергетики совместно с приставами и ГИБДД провели рейд по выявлению должников

За рулем должника видно издалека

Раннее утро среды. Горожане повалили на работу. Автомобили плотным потоком выезжают из Новочебоксарска. Водителям и невдомек: за потоком транспорта сегодня внимательно следит аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» — судебные приставы проводят совместный с ГИБДД рейд по выявлению должников. Вместе с ними на дорогу вышли и сотрудники филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Год завершается — самое время дополнительно напомнить потребителям, задолжавшим энергокомпании за отопление и горячую воду, о платежной дисциплине.

Никто не проскочит

«Вчера рейд провели в Чебоксарах — проверяли машины возле «Рощи». Приставами наложен арест на автомобили 8 должников, взыскано 150 тыс. рублей долга. В том числе 40 тыс. рублей — задолженность перед нашей компанией», — рассказывает руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью ЭнергосбыТа Любовь Яковлева.

За результат рейда и сегодня сомневаться не приходится. Судебные приставы вооружились АПК «Дорожный пристав», который способен распознавать должников даже в плотном потоке транспорта, двигающегося со скоростью до 250 км/ч. Никакого чуда. Камера, установленная на обочине дороги, фиксирует проезжающие автомобили. Сигнал от видеокамеры передается в компьютер, который оперативно сверяет госномера машин с базой должников — все просто.

Вот на экране ноутбука один за другим пролетают автомобили. В отдельном окне появляются их номера. Звуковой сигнал — значит, за владельцем этой машины числится долг. При этом умная машина сразу же показывает и сумму задолженности. Тут же по рации следует сообщение группе, дежурящей непосредственно на дороге: «Рено Логан», 419, долг 1,5 тыс. рублей!» Та группа находится чуть подальше — метрах в двухстах. Там сообщение приняли — эту иномарку точно не пропустят.

Сын за отца… отвечает

Мы тоже перемещаемся туда. Сотрудники автоинспекции один за другим останавливают транспортные средства. Приставы вежливо просят их водителей пройти в салон служебной «Газели». Ну не на морозе же проводить проверку задолженности. Кто-то неожиданную остановку воспринимает с шуткой, а некоторые — очень даже раздраженно. Молодой человек на «Вольво», узнав о намерении приставов наложить арест на его авто, чуть ли не кричит: «Мой долг составляет всего-то чуть более 200 тыс. рублей, а вы хотите забрать машину стоимостью более миллиона!»

Ну, во-первых, 200 тыс. — это все-таки не «всего-то», во-вторых, судебные приставы имеют право арестовать транспортное средство неплательщика и за долг в 3 тыс. рублей. Если дело дойдет до продажи машины, то вырученные средства вернут хозяину — за минусом суммы долга. Пришлось вмешаться старшему группы быстрого реагирования (ГБР) УФССП Эдуарду Петрову. Он спокойным тоном объясняет: арест еще не означает, что машина обязательно будет реализована. Побудет на специальной стоянке. «Погасите долг, завтра же можете забрать автомобиль обратно. А еще лучше, если сейчас же оплатите всю сумму задолженности — и к вам у нас не будет никаких вопросов». Если же в течение 10 дней хозяин не сможет расплатиться, тогда, да, с машиной придется распрощаться — уйдет с молотка в счет погашения долга по исполнительному листу. Любитель поспорить, кажется, внял голосу разума — успокоился. Да и вид сотрудников ГБР не располагает к спорам: ребята бравые, все как на подбор высокие и крепкие… Должник звонит кому-то по телефону, видимо, просит привезти деньги.

Тормозят серебристый «Ягуар». Машина, правда, не новая, тем не менее — вполне шикарная. Узнав о долге, составляющем 43 тыс. рублей, молодой мужчина пытается уговорить приставов отпустить его с миром: мол, «Ягуар» не его, принадлежит отцу, который в данное время находится в Москве, «поэтому заплатить никак не может…» Ну такие случаи для приставов тоже не новость: «К вам у нас претензий нет, а вот на машину, которая принадлежит должнику, придется наложить арест». Перспектива «уйти отсюда пешком» водителю не по нраву:

— А могу я за отца заплатить?

— Конечно, можете!

Их пример — другим наука

Водители и пассажиры проезжающих мимо машин с любопытством смотрят на столпотворение на обочине дороги. В этом начальник Новочебоксарского отдела судебных приставов Александр Мигунов тоже видит хороший профилактический эффект: люди понимают, что с долгами шутить не стоит. К слову, новочебоксарским приставам не позавидуешь. Общая сумма долгов, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, находящимся на исполнении ГОСП, составляет порядка 3,5 млрд рублей. В том числе — около 7 тыс. исполнительных производств в пользу предприятий ЖКХ. При этом большая часть этих производств — в отношении потребителей «Т Плюс». Потому активность энергетиков, которые систематически инициируют совместные с судебными приставами рейды, Александр Сергеевич только приветствует.

— Долги населения, находящегося на прямых расчетах с «Т Плюс» в трех городах нашего присутствия — Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле, превышают 200 млн рублей, — подключается к разговору директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович, тоже выкроивший время для разговора с глазу на глаз с недобросовестными потребителями. — Из этой суммы порядка 94 млн рублей приходится на новочебоксарцев, свыше 60 млн — доля жителей Чебоксар. Надо понимать, речь идет о средствах, которые недополучены нами на реконструкцию теплосетей, ремонт оборудования станций, реализацию инвестиционных проектов, в конечном счете на улучшение энергоснабжения всех без исключения потребителей.

Вячеслав Юрьевич отмечает, что энергетики вынуждены прибегать к таким рейдам, мерам в виде наложения ареста на имущество должников: «Все недобросовестные потребители должны понимать, что рано или поздно мы дойдем до каждого из них, — долги будем взыскивать всеми разрешенными законом способами».

Верь приметам!

Между тем «Дорожный пристав» не умолкает — все сигналит и сигналит. Элегантная дама на красной иномарке без лишних слов заплатила 10 тыс. рублей за ЖКХ. Владелец старенькой «Тойоты» говорит, что буквально накануне пытался оплатить долг — чуть более 16 тыс. рублей, но «в банкомате почему-то квитанцию не нашел», потому «попутной» возможности расплатиться даже обрадовался. Правда, реплике одного из приставов «в Новый год — без долгов!» возразил: «Это вы специально придумали такую поговорку». Люди в погонах переубеждать его, объясняя особенности национальной приметы, не стали. Заплатил — и на том спасибо.

А владелец отечественной «Лады Гранты» долг в размере 76 тыс. рублей (44 тыс. из этой суммы — задолженность за тепло и горячую воду) погасить на месте не сумел. И вот его машину уже грузят на автоэвакуатор…

За два часа проверке «Дорожного пристава» подверглись порядка 500 автомобилей — эффективность, согласитесь, поразительная. Выявленные должники погасили более 100 тыс. рублей долга. И в полку арестованных автомобилей прибыло — их количество за два дня уже составило 12 единиц. Будут еще: в ближайшие дни судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД и энергетиками намерены проверять транспорт дальше.

Фото Ирины Романовой: «Дорожный пристав» выявил автомобили должников в плотном потоке транспорта.