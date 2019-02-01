Сельский глава, совершивший ДТП в нетрезвом виде, может лишиться должности

Прокуратура Красноармейского района поставила вопрос о соответствии занимаемой должности главы одного из сельских поселений.

Установлено, что глава Яншихово-Челлинского сельского поселения использовал в личных целях служебную машину, к тому же находился за рулем в нетрезвом виде. На автодороге «Цивильск — Красноармейское — Кюльсирма» он выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с КамАЗом.

По факту использования автомобиля в личных целях прокуратура возбудила административное дело. В адрес Собрания депутатов указанного поселения внесено представление о рассмотрении вопроса о соответствии главы занимаемой должности, поскольку он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Кроме того, глава должен возместить поселению ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. По поводу управления машиной в нетрезвом виде и других нарушений, допущенных на дороге, сотрудники ГИБДД вынесли соответствующие постановления.