Где россияне чаще всего расплачиваются банковской картой?

С каждым годом банковские карты все активнее вытесняют наличные. За причинами далеко ходить не нужно: во-первых, почти во всех магазинах на кассах есть терминалы; во-вторых, оплата картой позволяет вообще не задумываться, сколько налички в кошельке; в-третьих, носить карту безопаснее, чем крупную сумму денег.

СРЕДНИЙ ЧЕК ПРИ ПОКУПКАХ СНИЖАЕТСЯ

В России доля безналичных покупок выросла за 3-й квартал текущего года на 5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом средняя сумма чека снижается. Специалисты объясняют это развитием инфраструктуры для приема безналичных платежей — платить картой теперь можно почти везде, даже в хлебном ларьке возле дома или овощной лавке. Соответственно оплата мелких покупок снижает общий чек операций. К таким выводам пришли специалисты Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные».

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КАРТУ, А ГДЕ — НАЛИЧНЫЕ?

«СберДанные» говорят о том, что за прошедший год каждый 20-й держатель карты перестал доставать портмоне при покупке одежды, — теперь эту функцию выполняет банковская карта. Таким образом, доля безналичных покупок в категории «Одежда» выросла на 5% — до 66%.

На 6-7% увеличилась доля безналичных операций при покупке продуктов. Сейчас в супермаркетах и гипермаркетах картой расплачивается каждый второй россиянин, в магазинах у дома — двое из пяти граждан.

Единственной категорией, где доля безналичных платежей снизилась (всего на 1% за год), оказались гостиницы. Эксперты полагают, что это временное явление. Кстати, сейчас за услуги отельеров картой платят больше половины гостей — 55%.

РЕСТОРАНЫ ВОШЛИ В ТОП

Семь из десяти посетителей ресторанов предпочитают платить за еду картой. 69% — такую долю составили безналичные покупки в разделе «Рестораны» в третьем квартале 2019 года. И это самая большая доля безналичных операций среди других бизнес-сфер.

Второе место по безналичным транзакциям заняла «Электроника». Картой за телефоны, компьютеры и бытовую технику платят 64 россиянина из 100.

На почетном третьем месте расположились «Кафе и столовые». Картой за свой обед или перекус предпочитают платить 58 из 100 граждан.

Как отметили специалисты Сбербанка, именно в этих категориях рост безналичных операций самый низкий — предприниматели с трудом отказываются от наличных и медленнее переходят на безналичные платежи и ставят терминалы, чем их коллеги.

НЕ МЕНЯЕМ ТРАТЫ

Аналитики «СберДанных» утверждают: средняя сумма чека продолжает снижаться. Связано это с возможностью оплатить картой даже самую мелкую покупку. За год общая сумма упала на 3%.

А вот расходы на еду остались на прежнем месте: за год средняя сумма покупок по карте в супермаркетах и продуктовых магазинах не изменилась.

При этом, по оценке специалистов, общие объемы безналичных расходов россиян в среднем растут на 14% в год.