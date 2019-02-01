Граждане одного из государств Азии обещали компенсации за «некачественные» биодобавки

Восточные сказки

В расчете на эту компенсацию жительница Цивильска перечислила на счет мошенников 80 тыс. рублей. Женщина уже не надеялась когда-либо вернуть эти деньги, но оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии напали на след предполагаемых злоумышленников.

Телефонные звонки потерпевшим шли из Подмосковья, куда выехала оперативная группа. В арендованном частном доме четверо граждан ближнего зарубежья организовали «настоящий колл-центр». Каждый исполнял свою роль. Первый сотрудник оповещал граждан, что ранее приобретенные ими препараты ненадлежащего качества и согласно законодательству покупателям положена баснословная компенсация. Если собеседники проявляли заинтересованность в получении денег, разговор продолжал второй специалист, объяснявший порядок выплат. Здесь и крылся подвох: чтобы пришли «те деньги», нужно было сначала заплатить свои. Третий диктовал реквизиты карт, на которые следовало сделать перевод. Здесь же имелся и свой «прокурор», вклинивавшийся в разговор с жертвой, если человек начинал сомневаться.

Чтобы не запутаться при общении с клиентами, перед каждым из «компенсаторов» лежал блокнот с текстом, который нужно было произнести четко и твердо, уверенным «представительным» голосом. С русским языком, к слову, у иностранцев никаких проблем не было — они давно приехали в Россию и общались на нем без малейшего акцента. В то время, как их земляки вдали от родных мест заняты в основном низкоквалифицированным физическим трудом, эти молодые люди решили зарабатывать, обманывая доверчивых граждан.

Между прочим, в ходе обыска в подмосковном доме выходцев из Средней Азии оперативники обнаружили и огромный список предполагаемых покупателей БАДов с полными данными и номерами телефонов, неизвестно как оказавшийся в руках мошенников. Анализируя данный список, сотрудники УУР МВД по Чувашии обратили внимание, что злоумышленники обзванивали только жителей определенных регионов, включая Чувашию. С москвичами, например, они предпочитали не связываться. Как пояснили сами задержанные, жители столицы и Подмосковья сразу же предлагали самостоятельно забрать компенсацию, что в планы преступников, естественно, не входило.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению пострадавших, «клюнувших» на сказочку про компенсацию. Так, сыщики выявили попытку обмана и в отношении жительницы Моргаушского района, которая не стала обращаться в полицию, так как в последний момент передумала отправлять свои кровные. В отношении двоих подозреваемых суд, по ходатайству следствия, избрал меру пресечения в виде ареста, оставшиеся приговорены к административному штрафу и выдворению из Российской Федерации с последующим запретом въезда в страну в течение пяти лет.

Фото Егора Алексеева, пресс-служба МВД по Чувашии: Из «прокуроров» — в подозреваемые: в пошаговых инструкциях злоумышленников такого варианта развития событий не было.