В Чувашии действуют 26 добровольных дружин

Добровольных помощников в республике ценят

Народные дружины, как известно, родились в советское время и стали верными помощниками тогдашней милиции, участвуя в охране правопорядка, в борьбе с преступностью. Но и в наше время народные дружинники серьезно востребованы, по крайней мере, в Чувашии.

Власть заинтересована

Указом руководителя региона Михаила Игнатьева летом прошлого года создан координирующий орган народных дружин Чувашской Республики, в задачи которого входит изучение состояния дел по линии участия граждан в охране общественного порядка и выработка конкретных решений, направленных на дальнейшее развитие института народных дружин.

Аналогичные координирующие органы народных дружин созданы во всех муниципальных районах и городских округах. Это отметил Глава республики на встрече в Доме правительства с членами дружин, участниками республиканского конкурса «Лучший народный дружинник», который провела Администрация руководителя региона совместно с Министерством внутренних дел по Чувашии.

Всего на территории республики действуют 26 добровольных дружин общей численностью 616 человек. Вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы они обходят улицы, кварталы, помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях. Благодаря действиям дружинников только в этом году было пресечено более двух тысяч правонарушений.

«Это значимый показатель. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы, не считаясь с личным временем, делаете очень много полезной работы», — подчеркнул Глава республики. «Народные дружины сегодня являются неотъемлемой частью подразделений Министерства внутренних дел, — удовлетворенно констатировал присутствовавший на встрече руководитель этого ведомства генерал-майор Виктор Шметков. — Надеюсь, что наши ряды будут пополняться. Спасибо вам за помощь, двери моего кабинета и моих подчиненных всегда для вас открыты».

По словам командира народной дружины Новочебоксарска, охранника ФГУП «Вневедомственная охрана» Алексея Егорова, в ее составе 27 человек, из них 11 женщин. Средний возраст дружинников — 50 лет, выходят они на дежурства с 18 до 22 часов. «За 10 месяцев этого года наши дружинники участвовали в 316 мероприятиях, вместе с сотрудниками полиции выявили более 311 правонарушений. В среднем ежедневно выходят на дежурство 11 человек. Материальное стимулирование — 150 рублей за час дежурства», рассказал Алексей Александрович.

Ну а днем рождения дружины в Новочебоксарске считают 15 ноября 2015 года, когда она по решению МВД по Чувашии была введена в региональный реестр народных дружин. «Стараемся, чтобы от нас было больше пользы», — сказал Алексей Егоров. И не без гордости отметил, что победителем республиканского конкурса стал и Виталий Александров из Новочебоксарска, мастер газодымозащитной службы пожарной части № 14. Кстати, Виталий Павлович тоже был на встрече, от имени дружинников он выразил признательность руководству республики и МВД за организацию конкурса, который стимулирует работать лучше, совершенствовать готовность к несению службы. «Все участники конкурса выкладывались максимально», — отметил он.

Патруль должен быть надежным

О том, что дружинник, прежде чем выйти на охрану общественного порядка, должен серьезно потрудиться над собой, рассказал начальник штаба народной дружины города Чебоксары, студент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Руслан Данилов, он же по совместительству руководитель студенческого отряда университета по охране правопорядка. Чебоксарская дружина — самая многочисленная в республике. В нее входят 298 человек, за 10 месяцев нынешнего года дружинники участвовали в обеспечении правопорядка при проведении 967 мероприятий, выявлено 1,5 тысячи правонарушений.

Члены дружины в обязательном порядке проходят правовую и медицинскую подготовку, и с момента ее создания они стали более грамотными, отмечает Руслан. И это благодаря инспекторам МВД, инструкторам Минздрава. Их учат, как правильно работать на месте патрулирования и при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим. Также крайне важна физическая подготовка, проводятся занятия, где дружинники изучают приемы самозащиты. «Выходя на патрулирование, дружинники чувствуют себя более уверенно, так как физически подготовлены, — со знанием дела говорит Руслан. — После проведения подготовительных занятий они сдают соответствующие тесты. И только после этого могут выйти на охрану общественного порядка».

Еще командир дружины рассказал, что в этом году создан координационный штаб студенческих отрядов правопорядка, в который входят представители шести вузов — помимо ЧГУ это кооперативный институт, ЧГПУ, сельхозакадемия, политехнический институт и институт МАДИ. Открываются и формируются новые направления работы народной дружины. Руслан отметил, что вовлеченность студентов в общественную работу растет.

Министр обещал завести «личное дело»

Увлеченно рассказывала о работе народной дружины (15 человек) победитель конкурса, специалист Хирпосинского сельского поселения Вурнарского района Елена Голубцова. И о форме дружинников, и об их моральном и материальном стимулировании. А еще о своем неравнодушном отношении к сложным семьям: «Бывает, и ночью звонят по телефону, а он у меня всегда под рукой». В администрации поселения Елена Петровна ведет военный учет, поэтому и поведение молодежи, которая собралась на проводы своего товарища в армию, ее волнует. Она приходит в тот же клуб, контролирует, чтобы там ничего не случилось, а утром сопровождает призывника в военкомат. Вот такой в селе замечательный дружинник.

С 2017 года в народной дружине Чебоксар студент Чувашской сельхозакадемии Роман Соловьев. Он признался: «Как-то услышал про дружину, загорелся и решил попробовать себя в этом русле. Я здесь получаю хороший опыт, который мне пригодится в будущем, поскольку планирую работать в правоохранительных органах». Кстати, очень нравится Роману дежурить с участковыми уполномоченными полиции, которые работают напрямую с населением, проводят рейды.

Роман из села Батырево. «И как односельчане относятся к тому, что вы в народной дружине?» — поинтересовался Михаил Игнатьев. «Гордятся мной», — ответил Роман, вызвав веселое оживление в зале. Услышав, что он планирует работать в правоохранительных органах, министр МВД в шутку (а может, всерьез) сказал студенту: «Считайте, что мы уже готовим на вас личное дело, наверное, определим в службу участковых». Виктор Шметков заметил, что еще не слышал, чтобы такое тесное общение власти с дружинниками происходило в других регионах.

«Какие еще управленческие решения мы должны принимать, есть пожелания, просьбы?» — спросил Михаил Игнатьев участников встречи. Да, пожелания были. К примеру, дружинникам хотелось бы иметь единую для всех форму, и чтобы как-то решился вопрос оплаты их проезда к месту несения службы, что особенно важно для сельских дружинников. Михаил Игнатьев принял это к сведению.

Следует отметить, что для поощрения деятельности народных дружинников всеми муниципальными образованиями приняты положения об условиях, размерах и порядке выплаты материального стимулирования. В 2019 году на это предусмотрено свыше 8,5 млн рублей, а всего на организацию деятельности народных дружин — 9 млн 382 тыс. рублей. На проведение республиканского конкурса «Лучший народный дружинник» выделено 70 тыс. рублей.

Применяются и другие формы материального и морального стимулирования: выплаты ежеквартальных и единовременных денежных премий, вручение ценных подарков, предоставление сертификатов на приобретение товаров. Кроме того, народным дружинникам предоставляются различные льготы в виде бесплатного посещения культурно-массовых мероприятий, физкультурно-спортивных комплексов, ежегодный дополнительный отпуск по месту работы.

Участие в народной дружине очень важно не только с точки зрения гражданской позиции, поделился мыслями Глава республики. Это своеобразная работа, которая вырабатывает характер, правила поведения, командный дух, рождает чувство товарищества, чувство локтя. «В реальной жизни, когда, допустим, возникнет экстремальная ситуация, дружинники (и бывшие, и нынешние) не растеряются, правильно сориентируются и найдут выход из ситуации», — уверен Михаил Игнатьев. Он пообещал, что конкурс «Лучший народный дружинник» будет проводиться и впредь, чтобы стимулировать участие граждан в охране общественного порядка, неуклонно повышать престиж деятельности народных дружин. «Ваша задача — и дальше работать эффективно, и лучшие ваши практики будем распространять в других муниципалитетах», — подчеркнул он.

Фото k1news.ru

Благодаря участию народных дружинников в охране правопорядка только в этом году на территории республики было пресечено более двух тысяч правонарушений.

«Комсомольская дружина». Картина Корнецкого Михаила Владимировича. 1950-е годы.

СПРАВКА «СЧ»

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». В 1984 году в стране насчитывалось свыше 280 тыс. дружин, ими были задержаны тысячи преступников и предотвращено множество правонарушений. В 1991 году, после запрета КПСС и роспуска ВЛКСМ, они прекратили свое существование. Возрождение ДНД началось с 2014 года, после подписания Президентом России В. Путиным закона «Об участии граждан в охране общественного порядка».