Энергетики Чебоксарской ТЭЦ-2 отработали действия при пожаре

На Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» прошло пожарно-тактическое учение с участием сил и средств Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. В ходе мероприятия был отработан порядок взаимодействия энергетиков и представителей управления в условиях ЧС техногенного характера.

По легенде учения, на территории станции возник пожар, огонь охватил два масляных трансформатора. В очаге возгорания оказались двое человек.

Сообщение о произошедшем в оперативном порядке было передано в соответствующие службы, руководству предприятия и филиала, необходимое оборудование было обесточено.

По тревоге на ТЭЦ прибыли 12 пожарных автомобилей. На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. Брандмейстеры организовали охлаждение энергоустановок и провели пенную атаку. Пострадавшие были эвакуированы, специалисты Республиканского центра медицины катастроф оказали им первую помощь.

В общей сложности в тренировке приняли участие почти 50 человек личного состава подразделений МЧС России. Результаты учений были оценены как успешные. Оперативные службы и энергетики действовали профессионально, выполнив все поставленные задачи.