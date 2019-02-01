Воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 6 Владислав Поляшов выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Соревнования среди сильнейших гимнастов планеты завершились в воскресенье в городе Котбус в Германии.

Мастер спорта России международного класса Владислав Поляшов выступал в составе национальной сборной, сообщают в Минспорте Чувашии. «Бронзу» подопечному Анатолия Васильева принесли упражнения на брусьях. Его результат 15,366 балла. Победу в данном виде программы одержал украинец Олег Верняев (15,400), «серебро» — у китайца Ю Хао (15,400).

Впереди у гимнаста еще три этапа Кубка мира. От их результатов будет зависеть, получит ли Владислав именную лицензию на участие в XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.