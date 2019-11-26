Конная выставка в центре города. Чебоксары, 1926 год

В двадцатых годах адрес «Красная площадь» имела почти вся центральная часть города, поэтому на площади проходили не только митинги и праздничные демонстрации, но и более приземленные мероприятия.

На этой фотографии мы видим, как сказали бы сейчас, выставку-продажу лошадей. Лошадь в середине двадцатых годов все еще была основной рабочей силой в сельском хозяйстве, поэтому и спрос был велик. Крестьяне-безлошадники (до массовой коллективизации еще три года) в то время даже получали помощь от государства на приобретение тягловой силы.

Выставка проводилась на части Красной площади, впоследствии ставшей садом имени Надежды Крупской. На первом плане бывшая Рождественская улица (будущая Союзная), за огороженным участком в центре два здания: строящийся Главсуд и рядом с ним бывший Дом Дворянского собрания.

Долгое время не совсем понятным было назначение лестницы, ведущей на второй этаж этого дома, пока не нашлась заметка в «Трудовой газете» (с 1929 года «Красная Чувашия», с 1952-го «Советская Чувашия») от 2 апреля 1926 года: «С 1 апреля в г. Чебоксарах закрыта пивная «Дай взойду». В этом здании поместился Нарсуд. Давно бы так». И ведь правда — на более поздних фотографиях этой лестницы нет. Из-за строящегося здания выглядывает колокольня Покровской церкви, еще одна колокольня (и это единственный на сегодня ориентир) видна в правом углу фотографии — Введенский собор.

Интересно

К этому времени в стране была проведена денежная реформа, и твердой валютой стал червонец. Средняя зарплата городских служащих в 1926 году составляла около пятидесяти рублей (вспомним, что Александр Иванович Корейко из романа «Золотой теленок» получал 46 рублей в месяц), а в сельских обществах — в два раза меньше. Та же «Трудовая газета» в 1926 году писала, что: «На 1-е июня цены на лошадей в возрасте от 4 до 8 лет были: мелкий сорт — 200 р., средний — 275 р., крупный — 350 р. Брак лошадей крестьянского типа продается по цене от 80 до 240 р., в зависимости от возраста и пороков». Сравнимо с сегодняшними ценами на недорогие автомобили.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.