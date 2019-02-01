За кражу денег с чужой карты житель Цивильска пойдет под суд

В августе нынешнего года 32-летний житель Цивильска, работавший на стройке в селе Аликово, нашел на улице сотовый телефон, утерянный владельцем.

А в чехле обнаружил еще и банковскую карту, которой не преминул воспользоваться. Через установленное в телефоне мобильное приложение он перевел со счета хозяина карты 29 тысяч рублей на счет банковской карты, оформленной на другого человека, но которой пользовался сам. Кроме того, чужой картой мужчина оплатил приобретенные в магазине спиртные напитки.

Однако расчет злоумышленника на то, что за кражу денег отвечать не придется, оказался напрасным. На третий день после обращения потерпевшего в полицию похититель был установлен. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Кстати, в прокуратуре республики сообщили, что с прошлого года кража с банковского счета является квалифицирующим признаком любой кражи, что превращает тайное хищение даже небольших сумм с чужих банковских счетов в тяжкое преступление. Законом за его совершение предусмотрено максимальное наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. При этом в качестве дополнительного наказания суд может назначить виновному штраф в размере до 80 тысяч рублей.