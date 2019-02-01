В Новочебоксарске женщина съехала со съемной квартиры вместе с мебелью и стиральной машиной

Пенсионер сдал свободное жилье супружеской паре с ребенком. Первое время квартиранты исправно вносили арендную плату, но после двух месяцев проживания стали тянуть с перечислением денег. Объясняли болезнью малыша, другими временными затруднениями. Хозяин терпеливо ждал, но потом все же решил поговорить с семейством напрямую. Побывав в квартире, новочебоксарец понял, почему уроженка Челябинской области перестала отвечать на его телефонные звонки. Из дома по улице Комсомольской она «смылась» вместе со стиральной машиной стоимостью 15 000 рублей и мебелью хозяев. Потерпевший обратился в полицию.

Непонятно, на что рассчитывала 37-летняя женщина, которая состояла под надзором не только полиции, но и системы исполнения наказаний. В родном городе дама несколько раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи, в последний раз в 2014 году. Многодетную маму, старшие дети которой воспитываются бабушкой в Челябинской области, в виду этих смягчающих вину обстоятельств не стали лишать свободы, но обязали соблюдать определенные ограничения.

Надо сказать, съехав с квартиры потерпевшего в Новочебоксарске, «миссис удачи», как положено, оповестила о новом адресе своего участкового. Так что хотя бы с поиском подозреваемой проблем у сотрудников ОМВД России по городу Новочебоксарску не возникло.

По словам старшего следователя городского отдела полиции майора юстиции Алины Чугаевой, беглянка незамедлительно явилась на допрос и в ходе расследования возместила пострадавшему 12 000 рублей. Стиральную машину, сообщила задержанная, она по дешевке продала неизвестным лицам, а старую мебель просто вынесла к мусорным контейнерам во дворе.

Но частичное возмещение ущерба для Новочебоксарского городского суда не стало убедительным доказательством раскаяния неоднократно судимой рецидивистки. Отсрочка наказания по предыдущему приговору подсудимой была отменена, и путем его частичного сложения с нынешним ей назначено полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пятилетнему сыну, ради которого Фемида раньше и предоставляла отсрочку уроженке города Копейска, придется дожидаться освобождения мамы в доме бабушки.