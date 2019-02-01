О продолжении работы сессии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

28 ноября 2019 года в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства Чувашской Республики (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, тридцать шестая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.

Опубликовано: 22 ноября 2019 г.


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