О продолжении работы сессии

28 ноября 2019 года в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства Чувашской Республики (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, тридцать шестая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.
Опубликовано: 22 ноября 2019 г.
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