О продолжении работы сессии

28 ноября 2019 года в 10 часов в Большом зале заседаний Дома правительства Чувашской Республики (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17) продолжит работу очередная, тридцать шестая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.