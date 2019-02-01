В Москве обсуждают транспортную инфраструктуру регионов

На этой неделе в Москве при поддержке Правительства России проходит ежегодная «Транспортная неделя». Главными ее темами стали национальные проекты в сфере транспорта, международное сотрудничество и цифровизация. В ключевых мероприятиях деловой программы — международном форуме и выставке «Транспорт России» — принимает участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Рабочий день первого дня форума начался с делового завтрака с федеральным министром транспорта Евгением Дитрихом, посвященного развитию транспортной инфраструктуры в регионах России, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Как было отмечено, 2019 год для отечественного транспортного комплекса был позитивным и удачным. Объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14%. «Мы идем в хорошем графике и ожидаем, что в будущем году приблизимся к двум триллионам рублей в транспортную инфраструктуру», — цитируют Евгения Дитриха в пресс-службе.

В деловом общении губернаторы и главы регионов поделились достижениями в реализации проектов строительства и реконструкции транспортных объектов в своих субъектах, озвучили проблемы, возникающие в работе, и высказали предложения по усовершенствованию законодательной базы, регламентирующей деятельность в транспортной сфере. На встрече также обсудили ход реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного Правительством России в конце прошлого года.

Он предполагает полное обновление транспортной сети страны и включает 9 федеральных проектов. На их реализацию до 2024 года запланировано направить 7 триллионов рублей.

Евгений Дитрих, в частности, отметил, что в этом году принято решение о старте реализации нового международного дорожного коридора из Центральной России в Сибирь «Европа — Западный Китай», маршрут которого затронет Канаш.

Скоростная трасса свяжет регионы между собой, повысит инвестиционную активность и придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию регионов. Первая очередь строительства предварительно намечена на второе полугодие 2020 года.

Кстати 5 км новых дорог в день Министр Евгений Дитрих напомнил, что 11 ноября на совещании с членами Правительства глава государства отметил, что в России в среднем ежедневно строят 5 км новых дорог и ремонтируют почти 75 км.

Строительство скоростной магистрали «Европа — Западный Китай» открывает перед Чувашией широкие горизонты, заметил Михаил Игнатьев. Параллельно с прокладкой этой трассы качественно изменятся федеральные трассы М-7 и А-151. «Будут освещаться трассы, развиваться кемпинги, придорожный сервис, создаваться новые рабочие места. Это совсем другой уровень культуры», — отметил Глава Чувашии.

В этот же день Михаил Игнатьев принял участие в пленарном заседании конгресса «ЭРА-ГЛОНАСС: технологии для человека, бизнеса, государства». На площадке были представлены интеллектуальные транспортные системы, перспективы развития государственной автоматизированной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», обсуждались вопросы цифровизации транспортной отрасли, повышения безопасности на дорогах, внедрения инновационных услуг и экспорта российских решений.

Транспортную неделю продолжила отраслевая выставка, на которой представили новейшие разработки в области железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Посетители, например, как сообщают информационные ленты, могли прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла «Внуково», модели пассажирских электровозов, ознакомиться с другими крупнейшими проектами транспортной инфраструктуры.

Говоря о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашии, Михаил Игнатьев отметил, что в республике ежегодно вводятся десятки объектов дорожного строительства, улучшается качество дорожного покрытия, ведется эффективная работа по снижению аварийности.

«Все инфраструктурные проекты, которые обозначены в наших госпрограммах, реализуются. Если сравнивать ситуацию 20-летней давности с сегодняшней и с той, что нас ждет в перспективе, включая 2024 год, то можно сказать, что в дорожном строительстве происходят революционные преобразования», — констатировал Глава республики.

Во время рабочей поездки в Москву Михаил Игнатьев побывал также в редакции газеты «Комсомольская правда»: он встретился с главным редактором издания Владимиром Сунгоркиным, ознакомился с работой редакции, в которой, к слову, работают в круглосуточном режиме и без выходных, и стал героем интервью политического обозревателя «Комсомолки» Александра Гамова.

В беседе с журналистом он затронул темы социально-экономического развития региона, повышения шаговой доступности медицинской помощи на селе, ответил на вопросы по снижению безработицы в регионе, участию Чувашии в национальных проектах и федеральном проекте по оздоровлению Волги. Речь также зашла о создании комфортной городской среды в республике, состоянии межнациональных отношений и праздновании в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономии.

Еще одна встреча прошла с активом межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии — товарищества офицеров «Сыны Отечества», объединяющей более 400 выходцев из Чувашии: офицеров, представителей силовых структур, правоохранительных органов. Статус межрегиональной, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, организация приобрела буквально месяц назад и теперь может создавать свои отделения в других регионах страны, где есть чувашские диаспоры.

«Вы — полноправные участники государственных и общественных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Ваша работа по формированию у молодых людей гражданского самосознания очень значима. У вас богатый опыт и сильные традиции в этом деле, при этом вы обладаете очень высоким авторитетом в обществе», — обратился к землякам Михаил Игнатьев. Вместе с председателем товарищества офицеров «Сыны Отечества» вице-адмиралом Владиславом Ильиным они обсудили подготовку и проведение в Чувашии торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Следующий год, напомнил Михаил Игнатьев, объявлен Президентом России Годом памяти и славы.

Вчера на полях форума Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Собеседники обсудили вопросы реализации национальных проектов в части развития транспортной инфраструктуры на территории Чувашии до 2024 года, информируют в пресс-службе Администрации Главы республики.

Также в этот день Глава Чувашии принял участие в пленарной дискуссии форума «Транспорт — основа евразийской интеграции». Открыл мероприятие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На площадке говорилось о создании экосистемы цифровых транспортных коридоров стран-участниц ЕАЭС, что позволит максимально сократить сроки нахождения пассажиров и грузов в пути и снизить административные издержки. Затрагивались вопросы внедрения технологических инноваций в области транспорта и логистики, значения транспортной инфраструктуры в развитии туризма и другие.

Фото cap.ru: Полпред Чувашии при Президенте России Петр Чекмарев и вице-премьер — министр транспорта республики Александр Николаев вместе с Михаилом Игнатьевым ознакомились с выставочной экспозицией Гостиного двора.