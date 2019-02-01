Этажи расти быстрей должны, а дороги — вовремя сдаваться

Программа нынешнего года по вводу жилья в республике может оказаться не выполненной. Как ускорить строительство — об этом шла речь на совещании с главами администраций районов и городов республики с участием Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Всего по республике за год было запланировано построить 672 тыс. квадратных метров жилья, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко. Реально же приходится рассчитывать на 638 тыс. «квадратов». Это на 7% выше прошлогоднего, что, впрочем, не оправдывает нынешнего отставания. В январе-октябре введено 476 тыс. квадратных метров — тоже с опережением на 8% прошлогодних темпов, но пока лишь 70% от намеченного. Самые низкие темпы строительства — в Комсомольском районе, где по году ожидается только 38% от запланированного.

Отставание возникло, по мнению министра, главным образом ввиду резкого спада индивидуального жилищного строительства. В общем объеме планируемого жилья за год на него приходится 182 тыс. квадратных метров, остальное — многоквартирные дома. Муниципалитетам следует строже контролировать предоставление статданных о вводе жилья и активизировать выявление ранее не учтенных новых индивидуальных домов, сказал министр. Не секрет, что частники не спешат регистрировать новую недвижимость, чтобы избежать лишних расходов.

Глава Минстроя высказал опасение насчет приобретения в полном объеме жилья для детей-сирот. Наибольший риск наблюдается в Ибресинском, Мариинско-Посадском, Порецком, Урмарском районах, в Алатыре, Канаше. Марпосадцы и алатырцы также могут не выполнить обязательства по жилью для многодетных семей. В регионе реализуется 26 проектов на основе инициативного бюджетирования. В ряде муниципалитетов освоение средств по этой программе на низком уровне, в Алатыре — всего лишь на 30,7%, в Новочебоксарске — 31,8%, в Чебоксарах — 32,4%. В Канаше и Шумерле причем республиканский бюджет освоен на 95,5% и 64,9% соответственно. В целом по республике — 59,9%, что никак не может удовлетворить, времени не остается, подчеркнул министр.

От глав администраций потребовали объяснений по низким темпам строительства жилья. Причины приводились разные с обязательным заверением «исправить положение». Как отметил премьер-министр Иван Моторин, в последние годы сельские муниципалитеты постоянно срывают планы. А ведь в настоящее время строительство жилья — национальный проект, и его неисполнение с рук не сойдет.

В районах, где оно падает, без преувеличения, затухает жизнь, начинается застой, сказал Глава республики Михаил Игнатьев. Молодых специалистов без этого трудно привлечь. С нового года заработает проект «Сельская ипотека» на очень выгодных условиях. Он потребует ускорения жилищного строительства, и руководители районов и городов должны быть к этому готовы. Можно будет получить кредит до 3 млн рублей, этих денег хватит на большой частный дом. В итоге проект активизирует отставшее индивидуальное строительство, отметил Глава республики. Ведь еще не так давно на него приходилось 70% всего вводимого жилья, остальное — на многоквартирное, а сейчас — наоборот.

В ряде муниципалитетов сложилась непростая ситуация также с выполнением запланированных дорожных работ. По данным вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Николаева, на местную автодорожную сеть, заказчиками по которой являются муниципальные образования, в республиканском Дорожном фонде на 2019 год предусмотрено 3,141 млрд рублей. Намечено отремонтировать 360,2 км дорог и 182 дворовые территории. На 1 ноября было освоено 1,4 млрд рублей. В границах муниципалитетов планируется капитально отремонтировать 74,6 км, отремонтировано 69,48 км.

Министр констатировал неудовлетворительные темпы освоения средств Дорожного фонда. И одна из причин этого — несвоевременная приемка исполнительной документации. По объекту стоимостью 10 млн рублей в Канашском районе срок контракта — до 1 августа, на сегодня оплачено только 6 млн. И таких объектов немало, в частности, в Козловском, Красночетайском, Красноармейском, Цивильском районах.

Как отметил Михаил Игнатьев, именно муниципальные заказчики и подрядчики несут ответственность за своевременную сдачу дорог. «Деньги выделены, документы подписаны — что еще надо для работы по графику, — сказал Глава республики. — Может, в следующем году просто урезать суммы аутсайдерам и передать тем, кто уже освоил свои и просит еще денег? Работы на дорогах надо начинать с апреля, а не осенью, как делают некоторые».

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов проинформировал участников совещания о включении программ региональных телеканалов в эфир ОТР. Начиная с 29 ноября информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов (21-я кнопка) появятся на ОТР, входящем в первый мультиплекс цифрового эфирного ТВ (на девятой кнопке). В нашей республике 21-я кнопка закреплена за Национальным телевидением Чувашии. Если ранее телеканал был доступен только в кабельных сетях и на спутниковых платформах, то теперь появится и в цифровом эфире. После появления в цифровом эфире Национального телевидения Чувашии у жителей республики будет вдвое больше источников для получения местных новостей и программ.