Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор убийце

В Верховном суде республики по апелляционному представлению прокурора отменен приговор Красноармейского районного суда в отношении жителя Аликовского района, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Причиной отмены стало несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела. Органами предварительного расследования подсудимый обвинялся в убийстве. По версии следствия, в апреле нынешнего года вечером нетрезвый мужчина у себя дома поссорился со своим знакомым и ударил его в шею горлышком разбитой бутылки. Потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время.

По мнению гособвинения, фигурант дела совершил убийство, что подтверждают добытые следствием доказательства. Избранная квалификация преступления «являлась верной», поскольку действия подсудимого однозначно свидетельствовали о его умысле лишить жизни потерпевшего.

Однако суд первой инстанции, рассмотрев уголовное дело, переквалифицировал действия виновного на менее тяжкий состав преступления (ч.4 ст. 111 УК РФ). Прокуратура Аликовского района обжаловала приговор суда в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики согласилась с ее доводами, отменив приговор и направив дело на новое судебное рассмотрение.