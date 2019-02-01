Главный инженер свинофермы возместил ущерб за погибшую рыбу

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выслушал приговор заместитель директора — главный инженер свиноводческого предприятия в Цивильском районе, признанный виновным в утечке сточных вод, повлекшей причинение существенного вреда рыбным запасам.

Как следует из материалов уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в мае этого года он не обеспечил безопасное внесение на поле сельхозназначения порядка 14 тысяч тонн навозной жижи, не проконтролировал ее своевременное заделывание в почву. Позже из-за дождей произошел интенсивный смыв жижи, она попала в водный объект, что привело к превышению в нем предельно допустимых концентраций аммиака в 1600 раз и массовой гибели рыбы. Общая сумма ущерба превысила 23 тысячи рублей.

Поскольку главный инженер предприятия не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, он принял меры к заглаживанию вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Опубликовано: 19 ноября 2019 г.


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