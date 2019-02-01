Мамы трех и более детей могут выйти на пенсию досрочно

Говорят, что теперь досрочно выйти на пенсию могут матери, имеющие 3 или 4 детей. Правда ли это?

Анна Григорьевна,

Алатырский район

Да, действительно, с 2019 года, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, значительно расширен круг многодетных мам, имеющих право досрочно выйти на пенсию. Если до нынешнего года такое право предоставлялось только многодетным матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей, то теперь такая льгота распространяется и на женщин, имеющих 3 или 4 детей.

Новыми льготами в условиях переходного периода первыми смогут воспользоваться женщины 1965 года рождения, имеющие четверых детей — они будут иметь право оформить выплаты в 2021 году при достижении 56 лет, в то время как общеустановленно женщины этого года рождения выйдут на пенсию в 56 с половиной лет.

Матери троих детей начнут досрочно (с 57 лет) оформлять пенсии с 2023 года — это коснется женщин 1966 года рождения и моложе, для которых общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет 58 лет.

Для всех досрочно выходящих на пенсию многодетных матерей обязательными условиями являются:

воспитание детей до восьмилетнего возраста,

продолжительность страхового стажа не менее 15 лет,

величина индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (с 2026 года).

Однако, обращают внимание в отделении, при определении права на досрочную пенсию не учитываются дети, в отношении которых мать была лишена родительских прав (либо отменено усыновление).

Специалисты отделения советуют многодетным мамам заранее позаботиться о подготовке документов для будущей пенсии. Для этого необходимо сначала внимательно изучить информацию о количестве пенсионных баллов и продолжительности стажа, отраженные на лицевом счете в Пенсионном фонде. Сделать это можно с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР.

Если лицевой счет содержит неполные данные, его можно дополнить недостающими сведениями о заработке и стаже, включая периоды ухода за ребенком до 1,5 лет. С подтверждающими документами следует обратиться в клиентскую службу ПФР. Специалисты Пенсионного фонда проверят документы, помогут с направлением запросов в архив, проведут работу по уточнению лицевого счета.

По данным республиканского отделения ПФР, на сегодняшний день в Чувашии досрочную пенсию по старости получают 12,8 тыс. многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.