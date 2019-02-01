На ярмарке вакансий с работодателем можно пообщаться напрямую

На базе центров занятости населения городов и районов Чувашии регулярно проводятся ярмарки вакансий. Благодаря им между работодателями и соискателями устанавливается непосредственный контакт, становится возможным проведение гарантированного собеседования, а это значительно ускоряет поиск работы.

С января по октябрь 2019 года в республике проведено уже 218 ярмарок вакансий, которые посетили более 5000 граждан. Нынешней осенью сразу 23 ярмарки вакансий прошли с участием специалистов центра подбора персонала ООО «Машиностроительно–индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы». В них приняли участие более 400 человек. По результатам этих ярмарок 57 человек заключили предварительную договоренность о трудоустройстве и заполнили анкеты с контактными данными и желаемой должностью.

Кроме того, в сентябре в центрах занятости населения Чувашской Республики прошли ярмарки вакансий еще одного крупного работодателя Чувашии — АО «Аэромар», которое является дочерним предприятием ПАО «Аэрофлот». Соискателям были предложены вакансии: комплектовщик цеха производства бортового питания, грузчик, оператор моечной установки, мойщик летательных аппаратов, экспедитор, комплектовщик предметов комфорта, повар, грузчик. В ярмарках приняли участие более 350 граждан, 67 человек предварительно договорились о дальнейшем трудоустройстве.

Анна Григорьева

Фото Минтруда Чувашии