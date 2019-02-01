Работы на очистных позволят улучшить качество жизни

И вернуть в оборот двадцать три гектара земли

В ближайшие три года в Новочебоксарске будут рекультивированы два шламонакопителя предприятия «Биологические очистные сооружения», рассказали «СЧ» в Минприроды Чувашии. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Ликвидация двух объектов, шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5, должна заметно улучшить качество жизни населения Новочебоксарска (а это больше 126 тыс. человек) и вернуть в хозяйственный оборот 23,3 га земель.

О готовности к ликвидации представляющих угрозу реке Волге объектов накопленного экологического вреда говорили на недавнем совещании под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Ястребова в Минприроды России. Наш регион на этом совещании представляли заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Марина Трофимова и и.о. директора ГУП «БОС» Минстроя Чувашии Сергей Николаев. На рекультивацию двух шламонакопителей предприятия «Биологические очистные сооружения», прозвучало в разговоре, в 2020 году будет выделено 860,4 млн рублей, в 2021 году — 93,4 млн рублей, в 2022 году — 93,4 млн рублей.

Фото Минприроды Чувашии