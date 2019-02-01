ВЛАДИМИР ВАНЕРКЕ

глава администрации Янтиковского района

«В Янтиковском районе продолжается реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В рамках программы инициативного бюджетирования в 2018 году в районе реализовано шесть проектов на общую сумму 11 млн 866 тыс. рублей.

В 2019 году реализовываются 29 проектов стоимостью 18 млн 124 тыс. рублей.

Выполнены работы по многим направлениям, это устройство детских площадок, установка энергосберегающих светильников, ремонт оград кладбищ, ремонт системы водоснабжения и канализации, возведение памятников воинам, погибшим и участвовавшим в Великой Отечественной войне, ремонт зданий детских садиков, домов культуры, устройство площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Эта работа продолжается».