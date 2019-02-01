Онкодиспансер проводит дни открытых дверей по проблемам мужского здоровья

Ноябрь приготовил мужчинам подарок: возможность бесплатно обследоваться в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Онкологи готовы принять всех представителей сильного пола старше 45 лет. Почему это важно: рак простаты встречается у каждого седьмого мужчины старше 50 лет. Ежегодно в Чувашии этот вид опухолей возникает у 200 человек. И если не сдавать анализы, то на ранних стадиях «поймать» болезнь невозможно: самочувствие не страдает, и длительное время человек не знает, что у него появились проблемы.

Сразу три дня онкодиспансер будет в распоряжении мужчин, куда можно будет прийти без направления от своего доктора. Причем 14 и 15 ноября можно будет сдать анализ на простат-специфический антиген, который известен под аббревиатурой ПСА, а 23 ноября уже прийти к доктору на консультацию. Причем на бесплатный анализ успеют подъехать и жители районов, кровь будут забирать с 10 утра и до 14 дня.

Но месячник, посвященный раку предстательной железы, на этом не закончится. Врачи смогут поучаствовать в мастер-классе «Биопсия рака предстательной железы под ультразвуковым контролем», который их коллеги из онкодиспансера устроят на научно-практической конференции 27 ноября. Будут обсуждаться вопросы обеспечения преемственности на этапах лечебно-диагностической помощи в случае диагностики опухоли предстательной железы. Все, кто хотел бы получить побольше информации о мужском здоровье смогут поучаствовать в «Школе здоровья», где расскажут о профилактике и ранней диагностике новообразований предстательной железы.