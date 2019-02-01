На автодороге «Вятка» такси врезалось в столб

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Авария произошла ранним утром 12 ноября на автодороге «Вятка». Из разбитой «Лады Гранты» вытащили 24-летнего водителя без сознания и его 27-летнюю пассажирку, которую таксист вез в Новочебоксарск.

Что произошло на прямом участке дороги с небольшим подъемом, пока точно не известно. Камерами видеонаблюдения он не охватывается, а единственную свидетельницу следователю Следственного управления МВД республики допросить не удалось: потерпевшую увезли на операцию.

Ранее жительница Новочебоксарска успела сообщить, что остановила такси на дороге возле поселка Атлашево Чебоксарского района и больше ничего не помнит. Водитель находится в реанимации с сочетанной травмой. Возможно, он потерял управление из-за превышения скорости или уснул за рулем. Легковушка слетела в кювет, где врезалась в столб линии электропередач. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, за 10 месяцев текущего года по вине водителей лицензируемого пассажирского автотранспорта произошло 56 аварий (за аналогичный период прошлого года — 64), в которых один человек погиб, 88 травмировано.

Наиболее распространенными причинами таких ДТП являются несоответствие скорости дорожным условиям и неправильный выбор дистанции.

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Поездка на такси закончилась для жительницы Новочебоксарска в больнице.

Опубликовано: 14 ноября 2019 г.


Читайте также:

В одном столкновении и двух наездах — трое погибших
Вылетели на «встречку»…
Трое жителей Чувашии погибли, пятеро ранены в ДТП во Владимирской области
Восемь детей пострадали в трех ДТП, из них один ребенок погиб
Аварии с автобусами стали происходить с пугающей частотой
В ДТП в Чебоксарском районе погибли водитель и пассажирка "Жигулей"
Успех ребенка — задача для взрослых
Шесть человек пострадали по вине нетрезвого водителя на угнанном "Ниссане"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.