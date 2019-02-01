На автодороге «Вятка» такси врезалось в столб

Авария произошла ранним утром 12 ноября на автодороге «Вятка». Из разбитой «Лады Гранты» вытащили 24-летнего водителя без сознания и его 27-летнюю пассажирку, которую таксист вез в Новочебоксарск.

Что произошло на прямом участке дороги с небольшим подъемом, пока точно не известно. Камерами видеонаблюдения он не охватывается, а единственную свидетельницу следователю Следственного управления МВД республики допросить не удалось: потерпевшую увезли на операцию.

Ранее жительница Новочебоксарска успела сообщить, что остановила такси на дороге возле поселка Атлашево Чебоксарского района и больше ничего не помнит. Водитель находится в реанимации с сочетанной травмой. Возможно, он потерял управление из-за превышения скорости или уснул за рулем. Легковушка слетела в кювет, где врезалась в столб линии электропередач. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным УГИБДД МВД по Чувашской Республике, за 10 месяцев текущего года по вине водителей лицензируемого пассажирского автотранспорта произошло 56 аварий (за аналогичный период прошлого года — 64), в которых один человек погиб, 88 травмировано.

Наиболее распространенными причинами таких ДТП являются несоответствие скорости дорожным условиям и неправильный выбор дистанции.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Поездка на такси закончилась для жительницы Новочебоксарска в больнице.