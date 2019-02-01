НАДЕЖДА УРКОВА

главный врач Яльчикской ЦРБ

«В последние годы в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» много добрых изменений в отрасли здравоохранения происходит и в Чувашской Республике. В нашем Яльчикском районе, благодаря поддержке руководства республики и профильного министерства, удалось отремонтировать многие здания больницы, которые не ремонтировались долгие годы. Закуплено новое лечебно-диагностическое оборудование. Построено 12 модульных современных ФАПов. Мобильный ФАП на колесах ежедневно выезжает в самые отдаленные населенные пункты и обеспечивает широкую доступность медицинских услуг для сельчан. Хочется отметить, что благодаря инициативе Главы Чувашии Михаила Игнатьева в республике в каждом районе есть передвижной ФАП, пять из них поступили в 2018 году, а еще 16 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — в этом».