С 20 ноября по 1 декабря в Йошкар-Оле пройдет фестиваль русских театров национальных республик и зарубежных стран

«Темные аллеи» для «Моста дружбы»

С 20 ноября по 1 декабря на сцене Академического русского театра драмы имени Константинова в Йошкар-Оле пройдет XVI Международный фестиваль русских театров национальных республик России и зарубежных стран. Республиканский русский драматический театр из Чебоксар везет на фестиваль премьеру прошлого сезона «Темные аллеи» по рассказам Ивана Бунина.

Пресса Марий Эл отмечает, что в нынешнем году на фестивале широко представлены коллективы из Поволжья и Северного Кавказа. Свои постановки покажут Академический русский театр имени Вахтангова из столицы Северной Осетии-Алании Владикавказа, Русский театр драмы имени Искандера из столицы Абхазии Сухуми, Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова, русские театры из Мордовии и Адыгеи. Гостем «Моста дружбы» в этом году станет «Коляда-Театр» из Екатеринбурга.

Фестиваль откроется спектаклем «Раскольников», инсценировкой Николая Коляды по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского. Интересно, что самыми первыми в Йошкар-Оле были раскуплены билеты на спектакли «Коляда-Театра» и нашего Русского драматического театра. Его постановки не раз отмечались международным жюри «Моста дружбы». Лауреатами в своих номинациях становились как актеры, так и художники. Главный приз фестиваля, Гран-при, коллектив получил лишь однажды — за постановку Владимира Красотина «Человек рассеянный» по пьесе Натальи Скороход со стихами и переводами Самуила Маршака.