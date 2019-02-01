Анастасия Александрова завоевала титул чемпионки мира по гиревому спорту

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На завершившемся в воскресенье в сербском городе Нови-Сад чемпионате мира по гиревому спорту девушка поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Титулованная гиревичка из Чувашии, мастер спорта международного класса, магистрантка Чувашской государственной сельхозакадемии, воспитанница спортшколы «Энергия» Анастасия Александрова выступила в составе российской сборной. В стартовый день соревнований подопечная заслуженного тренера республики Бориса Глинкина в весовой категории до 68 кг в упражнении «рывок» подняла 24-килограммовую гирю 180 раз. Результат Анастасии оказался лучшим на турнире. Добавим, на недавнем гиревом турнире газеты «Хыпар», прошедшем в Чебоксарах в октябре, спортсменка выполнила рывок гири весом 24 кг 185 раз.

Опубликовано: 12 ноября 2019 г.


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