Каждое четвертое преступление в Чувашии было совершено в состоянии опьянения

Безопасность — в профилактике

В Чувашии за девять месяцев этого года произошло меньше тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Хотя общее количество зарегистрированных убийств и покушений на убийство осталось на уровне прошлого года — 39, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью снизилось на 20,5%.

Эти цифры были озвучены на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел Глава республики Михаил Игнатьев. Он отметил налаженное взаимодействие между различными органами власти. «Во многом благодаря общим усилиям наш регион является одним из наиболее безопасных субъектов страны, социальная стабильность в республике сохраняется на достаточно высоком уровне, — считает он. — Однако нельзя выпускать ситуацию из-под контроля, необходимо находить более эффективные методы борьбы с преступностью», — подчеркнул руководитель региона.

А проблемы есть. По данным временно исполнявшего обязанности министра внутренних дел по Чувашии Леонида Вакса, в городах Алатырь и Новочебоксарск, а также в Комсомольском и Ядринском районах до сих пор остается на высоком уровне подростковая преступность. По мнению Главы республики, это говорит о пробелах в воспитательной работе и о том, что досуг молодежи не всегда организован должным образом. С каждым из таких подростков необходимо работать индивидуально, точечно, адресно. Нужно приглашать на Советы профилактики не только их самих и родителей, но и активных общественных деятелей. Необходимо сформировать у детей позитивную модель поведения в обществе. Эту работу должны наладить главы всех муниципальных образований. Если подростки заняты общественно полезной деятельностью, им некогда совершать преступления.

Остро стоит проблема профилактики хищений в магазинах самообслуживания. Всего в нынешнем году сотрудниками МВД по Чувашии составлено 2642 протокола за совершенные мелкие хищения. Однако не всегда удается привлечь виновных лиц к ответственности из-за того, что видеокамеры, установленные в торговых точках, работают в режиме «онлайн» и не обеспечивают функции сохранения записи.

Руководитель Следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин полагает, что одним из эффективных инструментов профилактики преступлений также является административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Сейчас в этом плане дела обстоят не очень хорошо. В муниципальных районах органы местного самоуправления гораздо лучше информированы о проживающих там гражданах группы риска, чем в городах республики, но никаких профилактических мероприятий с такими людьми не проводится.

На заседании привели факт: каждое четвертое преступление в этом году было совершено в состоянии алкогольного опьянения. И сделали выводы: желаемых результатов в борьбе с пьянством можно достичь только совместными усилиями государства и общества.

Михаил Игнатьев рекомендовал чаще привлекать к работе по охране правопорядка народных дружинников и предусмотреть дополнительные меры по их стимулированию, будь то благодарственные письма, материальное поощрение, бесплатные абонементы на посещение спортивных сооружений и другие меры.

Фото static.mvd.ru: Граждане узнают много полезного, встречаясь со стражами порядка: например, как уберечь свое имущество от мошенников, а стоящие во дворах машины от воров, о вреде алкоголизма, об уголовной ответственности за сбыт наркотиков.