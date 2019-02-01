Следователь прикрыл родственника, спрятав пули и гильзы

В Мариинско-Посадском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего следователя органов внутренних дел, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в ноябре прошлого года он в составе следственно-оперативной группы выехал в один из сельских населенных пунктов по сообщению о неправомерном применении гражданином травматического пистолета.

Как выяснилось, это правонарушение совершил родственник следователя. Чтобы избавить его от грядущей ответственности, полицейский не сообщил своему руководству о возникшей личной заинтересованности и конфликте интересов при выполнении служебных обязанностей. Более того, скрыл, что обнаружил стреляные пули и гильзы от патронов к травматическому пистолету. Позже следователь незаконно завладел материалом проверки по указанному сообщению, а также способствовал фальсификации ряда документов. В итоге его родственник не был своевременно привлечен к административной ответственности за нарушение правил применения оружия.

Этот факт вскрылся по результатам проверки, проведенной прокуратурой Мариинско-Посадского района и подразделением собственной безопасности МВД по Чувашии. Сейчас разрешение на ношение и хранение оружия, ранее выданное мужчине, аннулировано, пистолет у него изъят. Следователь, признавшийся в содеянном, добровольно выдал использованные пули и гильзы от патронов. Поскольку он не судим, ему инкриминировалось преступление средней тяжести, уголовное дело постановлением суда по его ходатайству прекращено с назначением судебного штрафа в 30 тысяч рублей.