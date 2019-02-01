Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну

С таким предложением согласился глава государства, сообщает «Российская газета».

На совещании в Кремле Владимир Путин попросил первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова рассказать, как идет эксперимент по налогу на профессиональный доход. «Мы называем тех предпринимателей, которые работают по этому режиму, самозанятыми», — сказал Силуанов. В эксперименте участвовали четыре региона — Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область. Эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме.

Зарегистрировано свыше 260 тысяч самозанятых: в первую очередь — это перевозка пассажиров, затем строительство, сдача в аренду имущества, репетиторство. «Мы дали возможность тем предпринимателям, которые сегодня еще работают в «тени», не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры господдержки», — продолжил докладчик.

Первый вице-премьер предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что было обсуждение с представителями бизнес-сообществ, и они тоже считают, что итоги очень неплохие, и предлагают эксперимент превратить в общее правило.