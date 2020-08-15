Изучите финансовую грамотность с конкурсом «Путешествие в мир финансов»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати

Осталась неделя до окончания срока приема работ на конкурс «Путешествие в мир финансов», объявленный Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Как напоминают организаторы, для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с приведенными на сайте artcontract.ru/contest/2230 материалами и  выразить полученные знания в своем рисунке, комиксе или даже плакате. 

В рамках конкурса работы должны быть представлены в следующих номинациях:

  • «Юный финансист» (рисунки, посвященные теме финансовой грамотности).
  • «Истории о финансах» (комиксы с участием персонажа «Бобрика» на тему финансовой грамотности (от 2 до 6 кадров в комиксе).
  • «Финансовая грамотность в массы» (социальные плакаты, баннеры, брошюры, открытки). 

Итоги конкурса будут подведены 8 сентября в День финансиста. Награждение победителей пройдет в октябре – на VI Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения. Участники конкурса получат именные сертификаты, а победитель и финалисты — дипломы.

фото yandex.ru
Опубликовано: 20 августа 2020 г.


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