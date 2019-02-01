Филиал завершил подготовку техники, обеспечивающей обработку твердых коммунальных отходов, к работе в зимний период

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Зимнее техническое обслуживание техники, работающей на концессионных объектах филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске, выполнено в полном объеме.

В настоящее время филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске для обработки и размещения ТКО в рамках концессионного соглашения эксплуатирует 42 единицы различной техники и прицепов на 2 на двух объектах. Данная техника в соответствии с техрегламентом ежедневно участвует в обработке порядка 400 тонн твердых коммунальных отходов поступающих с территории городов Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарского и Маринско-Посадского районов.

В целях обеспечения бесперебойной работы в течении года в соответствии с графиком проводится техническое обслуживание автомобильной и тракторной техники.

Филиал имеет специальный теплый гараж где специалисты проводят все необходимые операции по замене масла в двигателях внутреннего сгорания, в системе трансмиссии и гидравлики, замене воздушных, масляных, гидравлических фильтров, замене автошин, сварочные работы, регулировочные работы, мелкий ремонт и тд.

Опубликовано: 12 ноября 2019 г.


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