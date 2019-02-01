На рынке «Хевешский» выявлены подкарантинные фрукты и овощи

Магазинчики торгового комплекса «Хевешский» проверили не так давно работники прокуратуры Калининского района Чебоксар и специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашии.

Выяснилось, что некоторые фрукты и овощи не имеют специальных сертификатов и иных документов, предусмотренных Федеральным законом «О карантине растений». Нарушения выявлены в реализации такой подкарантинной продукции как яблоки из Молдовы, груши из Армении, абрикосы и персики из Турции, апельсины из Египта, узбекские сливы, дагестанские арбузы и астраханский картофель.

По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции).