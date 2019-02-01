В Чебоксарах людей предпенсионного возраста обучают предпринимательству

Никогда не поздно начать свое дело — уверены слушатели специального курса «Предпринимательство», организованного в Чебоксарском экономико-технологическом колледже в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Как сообщают в Минобразования республики, обучение проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия и абсолютно бесплатно. Мужчины в возрасте от 56 до 60 лет и женщины от 51 до 55 лет изучают темы по основам бизнеса, управлению процессами, маркетингу, финансовой составляющей предпринимательства и так далее.

К слову, первая группа слушателей из 8 человек по завершении курса обучения уже сдала демонстрационный экзамен. Испытания шли по четырем направлениям: бизнес-план, целевая группа, планирование рабочего процесса и маркетинговое планирование. На экзамене слушатели создавали различные проекты: от выращивания рассады, проката костюмов и платьев до ремонтных работ и смузи-бара. «Обучение помогло собрать весь накопленный ранее опыт в единое целое, получить новые знания, все это вместе позволит успешно двигаться вперед», — поделилась впечатлениями одна из представительниц «Старшего поколения» Олеся Ласточкина.

Все прошедшие экзамен получили удостоверение о повышении квалификации и скиллс-паспорта. Теперь компетенцию осваивает вторая группа.