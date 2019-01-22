Фермер из Янтиковского района разводит племенных тяжеловозов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ресурсный парк фермерского хозяйства Андрея Морякова из Янтиковского района на днях пополнился экзотичными мощностями. Фермер завез 19 голов лошадей-тяжеловозов русской и литовской пород.

Нынешняя специализация КФХ растениеводческая — более шести лет Андрей выращивает зерновые культуры. Сажал также картофель, но в последние годы он стал не так выгоден, и фермер решил освоить выращивание племенных лошадей породы тяжеловозов. Как заверил Андрей в беседе с журналистом, изученный им рынок лошадей имеет неплохую нишу для реализации. Лошади поставлены на профилактический карантин, размещены в специально подготовленном помещении.

 

Фото cap.ru

Опубликовано: 8 ноября 2019 г.


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