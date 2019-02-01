C наградой

Указом Главы Чувашии от 7 ноября 2019 года награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» полковник милиции в отставке Николаев Михаил Петрович — член Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск;

Почетной грамотой Чувашской Республики подполковник милиции в отставке Желтухин Юрий Михайлович — председатель Совета ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Козловскому району, майор полиции Воробьев Олег Александрович — начальник боевого отделения отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» майору полиции Шишову Андрею Александровичу — командиру взвода 5-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» полковнику юстиции Бельцову Дмитрию Владимировичу — заместителю начальника следственной части — начальнику отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.