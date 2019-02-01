В прокуратуре Чувашии работает «горячая линия» по проблемам дольщиков

В прокуратуре Чувашской Республики продолжает работать «горячая линия» по проблемам участников долевого строительства жилья

В целях выявления проблемных объектов долевого строительства в прокуратуре Чувашской Республике организована и продолжает действовать «горячая линия» и прием граждан.

Напоминаем, что в случае нарушения своих прав дольщики могут обратиться в прокуратуру республики в рабочее время с 9 до 18 часов (кроме субботы и воскресения, а также праздничных дней) лично, либо по телефону: (8352) 39-20-47.

Поступившая на указанный номер телефона «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По вопросам нарушения прав участников долевого строительства граждане также могут направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры республики.

В обращении, помимо обязательных реквизитов, желательно указать: адрес строительства дома, реквизиты договора долевого участия (даты заключения, номер), наименование застройщика, контактный телефон заявителя, а также приложить копии необходимых для проверки документов в электронной форме.

Звонки и обращения также принимаются в территориальных прокуратурах.

Адрес и контактные данные территориальный прокуратур можно узнать на сайте прокуратуры Чувашской Республики.

Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики