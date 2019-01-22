В «Красном знамени» готовы преодолевать трудности и улучшать показатели

Гвоздь не забьешь — развития не будет…

Более 40 лет трудового стажа в отрасли сельского хозяйства за плечами заслуженного работника сельского хозяйства России Петра Никифорова. И вот уже 28-й год, как он возглавляет сельскохозяйственный кооператив «Красное знамя».

На протяжении нескольких десятков лет СХПК занимается животноводством и растениеводством, возделывает зерновые, картофель, лук-севок, заготавливает корма. Петр Николаевич начал здесь свой трудовой путь специалистом и возглавил «Красное знамя» в сложные 90-е, на его глазах хозяйство развивалось, переживало трудности и закалялось.

«Несмотря на все катаклизмы, мы сумели не только сохранить предприятие, но и вывести его в число лидирующих сельхозпредприятий Батыревского района, повысили производительность сельскохозяйственных культур, продуктивность животноводства, увеличили надои и привесы…» — рассказал Петр Никифоров. И в этом году у кооператива свои успехи: хорошие показатели в животноводстве, небывалые урожаи зерновых (37,2 ц с гектара), кормовых культур и севка. Современные технологии, качественное проведение весенне-полевых и уборочных работ — все это вкупе, по мнению руководителя, и дало хорошие результаты.

«На погоду нынче надеяться — себе вредить, — заметил руководитель СХПК. — Поэтому говорю своим полеводам, что даже в засушливые годы должны получать не менее 35 центнеров зерновых с гектара. Каждый год вносим навоз, удобрения, обогащаем землю многолетними культурами. В этом году восстановили плотину, чтобы в следующем орошать сельхозугодия, в отличие от других районов республики дождь нас не часто балует летом».

За реализацию зерна на предприятии не волнуются, а вот за картофель, как и многие другие производители, беспокоятся. «В последние годы цены на картофель низкие, если и дальше сохранится такая тенденция, хозяйства, вложившие в это дело немало своих средств, начнут разоряться», — встревожен Петр Николаевич. Например, «Красное знамя» порядка 80 млн рублей вложило в технику, склады и хранилища.

«Будь в отрасли плановость, мы бы четко знали что, кому и сколько выращивать, а так стараемся возделывать больше, а потом урожай девать некуда», — выразил не только свое мнение, но и сетования других сельхозпроизводителей труженик. Самокритично нужно взглянуть и на свое управление, считает Петр Никифоров: важно самим повышать качество продукции, эффективность производства, использовать современные технологии и обновлять производство.

Преобразилось за последние годы и СХПК «Красное знамя»: реконструированы несколько животноводческих помещений — телятники, родильное отделение, в эксплуатацию введены зерносортировальный комплекс и зерносклад, регулярно обновляется техника. В этом году в автопарке кооператива появился новый трактор, пресс-подборщик, культиватор, борономотыга, сортировальная установка. В планах приобрести оросительное оборудование. «Если сегодня один гвоздь не забьешь, дальнейшего развития не будет», — обозначил свой принцип работы мудрый руководитель.

Фото Олега Мальцева: В дружном коллективе СХПК «Красное знамя» трудятся как заслуженные работники отрасли, так и молодежь.