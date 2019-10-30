Глава Чувашии встретился со сторонниками политических партий

Главное — работать для людей

Представители политических партий, причем не только парламентских, собрались накануне Дня народного единства за круглым столом в Национальной библиотеке. «Такие встречи уже стали традиционными», — заметил Михаил Игнатьев, призвав политиков строить свою работу с учетом мнения населения, несмотря на разные политические взгляды.

Сразу после озвучивания статистических данных (сегодня в республике зарегистрировано тридцать пять отделений партий) слово предоставили участникам встречи. Говорили о разном — от налогообложения предпринимателей и работы НКО до нехватки аппаратов УЗИ в конкретной больнице и графике работы судмедэкспертов…

Казалось, политики стремились успеть обсудить все, что наболело, поэтому Главе республики задавали и по два, и по три вопроса. Несмотря на то, что некоторые из поднятых тем были достаточно «узкими» и могли быть решены при обращении в соответствующие ведомства, руководитель региона, как и на недавней встрече с журналистами, внимательно слушал каждого, комментируя все высказывания и беря на карандаш предложения.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Владислав Аркадьев говорил о медицине и некоммерческих организациях. По его мнению, денег, выделяемых медучреждениям, недостаточно, а перед НКО остро стоит вопрос аренды помещений. Михаил Игнатьев возразил, напомнив об особом внимании, которое сейчас уделяется первичной медицинской помощи. «В течение пяти лет мы отремонтируем все объекты медицины», — пообещал он, упомянув также о строительстве модульных ФАПов, приобретении мобильных томографов и маммографов. По поводу НКО сказал — все помещения должны предоставляться публично, но просто «отдать» их без процедуры прозрачности — неправильно.

Впрочем, выход тут же предложил координатор регионального отделения «Родной партии» Сергей Ефремов, напомнивший о наличии свободных кабинетов в Ресурсном центре НКО при Красном кресте, где, между прочим, оплачивать необходимо только коммунальные услуги. Говорил Ефремов также о развитии печного дела и лозоплетения — и с необходимостью развития этих направлений деятельности Глава республики с охотой согласился.

«Не стоит ли вернуть прямые выборы руководителей муниципалитетов?» — поинтересовался председатель регионального отделения партии «ПАРНАС» Игорь Малов, а зампредседателя правления отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Геннадий Бурмистров логично спросил, планируется ли выделение средств для поддержки пенсионеров. Депутатов, нанимающих сити-менеджеров, тоже выбирает народ, подчеркнул Михаил Игнатьев. Пенсионеров и людей предпенсионного возраста, ответил он, государство, конечно же, поддерживает, и одна из мер поддержки, к примеру, — содействие их занятости, переквалификация специалистов.

Сторонник «Трудовой партии России» Константин Ильин попросил назвать размеры заработной платы в медучреждениях без учета оплаты труда руководителей. На что Глава республики заметил — разрывы не такие большие, если и были главврачи, занимавшиеся необоснованными начислениями себе средств, то они привлечены к ответственности. «Назовите нам конкретное учреждение!» — попросил Михаил Игнатьев, а услышав ответ, пообещал предоставить данные и с зарплатой руководителей, и без.

Чувствительный момент затронул представитель «Аграрной партии России» Ильдар Чемеров: оказалось, судмедэксперты не работают в воскресенье, да и в субботу их рабочий день ограничен. Поэтому не все успевают похоронить умерших родственников вовремя, согласно традициям. Руководитель региона вопрос взял на контроль.

Сторонник ЛДПР Константин Степанов поднял несколько более глобальные темы и даже не задавал вопросы, а скорее воспользовался возможностью выступить. Призвал сидящих за круглым столом политиков поучаствовать в грядущем обсуждении бюджета на 2020 год, посетовал на глав муниципалитетов, не к месту «захлопывающих» выступления в Госсовете, отметил, что почему-то не все представители исполнительной власти торопятся отвечать на депутатские запросы… Михаил Игнатьев негодование по поводу несвоевременных ответов поддержал, а в главном финансовом документе республики отметил самое важное — он должен быть сбалансированным (чтобы зарплаты тем же учителям не только начислялись, но и выплачивались).

…Несмотря на разные политические взгляды, на встрече с Главой Чувашии представители партий сошлись в одном: работать следует в интересах людей. И неплохо бы было, заметил кто-то из политиков, встречаться не только несколько раз в год на подобных круглых столах, но и чаще — скажем, на спортивных соревнованиях по волейболу или шашкам.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Единство — не только в праздниках, но и в совместном труде на благо общества, считают политики республики.