ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

«На начало года Минстроем было зафиксировано отставание по срокам завершения строительства по двадцати объектам, по которым было заключено около трех тысяч договоров долевого участия. Совместными усилиями правоохранительных органов, прокуратуры Чувашской Республики нам удалось ввести в эксплуатацию 11 объектов из 20, на которых были задействованы 2000 участников долевого строительства. На сегодняшний день у нас на контроле остаются еще 9 объектов с 868 участниками долевого строительства. По ним мы практически еженедельно встречаемся с заинтересованными ведомствами с целью ускорения ввода в эксплуатацию».