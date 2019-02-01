Несовершеннолетний виновник ДТП с пострадавшими стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура Янтиковского района признала законным возбуждение уголовного дела по факту ДТП с участием несовершеннолетнего.

По версии следствия, в августе несовершеннолетний подросток, не имея водительских прав, управлял автомобилем, двигаясь по автодороге «Аниш» со стороны Канаша в сторону села Янтиково. Не справившись с управлением он оказался на «встречке», где наехал на барьерное ограждение. В результате ДТП пассажирка машины получила тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело находится в производстве Канашского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Чувашии и взято на контроль районной прокуратурой.